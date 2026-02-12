内蒙古「美女主席」王莉霞开除党籍 6宗罪包括贪慕虚荣追求享乐

内蒙古政府「美女主席」王莉霞去年8月落马。官方将其开除公职、党籍，移交司法，并且公布其6宗罪，包括贪慕虚荣、追求享乐，家风不正，非法收受巨额财物。

经中共中央批准，中央纪委国家监委对第二十届中央委员，内蒙古自治区党委原副书记、自治区政府原主席王莉霞严重违纪违法问题进行了立案审查调查。王莉霞6宗罪包括：



1 丧失理想信念，背弃初心使命，严重背离「两个维护」，落实党中央决策部署阳奉阴违、自行其是；

2 违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游活动安排，违规借用管理和服务物件车辆，贪慕虚荣、追求享乐；

3 违反组织原则，不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用等工作中为他人谋利并收受财物；

4 廉洁底线失守，违规收受礼金，由他人支付应当由本人支付的费用；

5 违规干预、插手司法活动；家风不正，对家属失管失教；

6 利用职务便利为他人在项目审批、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。