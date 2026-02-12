特朗普4月初访华 据报中美有望延长贸易休战期一年

美国总统特朗普（Donald Trump）将于4月初访华，跟国家主席习近平会面，美国财长贝森特（Scott Bessent）表示，财政部高级官员上周访华，为新一轮中美经贸谈判做准备，期望跟中国保持积极发展势头。据报4月的中美元首会晤有望将去年达成的贸易休战协议延长最多一年。

相关新闻：为习特会铺路 贝森特料数周内晤何立峰

《南华早报》周四（12日）引述数名知情人士报道，美国总统特朗普计划于4月初访华并与中国国家主席习近平会晤，双方已准备好将此前在南韩达成的贸易休战协议延长最多一年。

消息人士称，延长上述非正式协议被官员视为当前的可行之举，也有助于美中元首峰会取得一些短期经济成果，包括中国作出新的大豆采购承诺。

习近平与特朗普去年10月30日在韩国釜山举行的亚太经合组织（APEC）峰会场边会晤，两国关税战和稀土战随后技术休兵一年。美国曾威胁向中国课征三位数的高额关税，中国作为反制一度停止购买美国大豆。不过休战协议达成后，中国已恢复购买美国大豆。

习近平与特朗普2月4日晚通了近两小时的电话，特朗普之后透露，中国正考虑从美国采购更多大豆，并提供具体数字：本季采购量从原先的1200万吨大幅提升至2000万吨，并承诺下季采购2500万吨。特朗普据报正力求在11月美国中期选举前取得一些「实质性成果」，以回应外界对共和党能否在国会维持多数席位的担忧。