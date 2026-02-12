30只新生大熊猫四川亮相　向民众拜早年｜多图

大熊猫国家保护研究中心近日举办「马上见国宝」新春主题活动，该中心旗下熊猫中心和成都大熊猫繁育研究基地（简称熊猫基地）30只2025年新生大熊猫亮相，在送上新春祝福的同时，集中展现两大机构2025年大熊猫繁育成果。

本次活动在熊猫中心雅安基地、卧龙神树坪基地和成都熊猫基地星星产房、月亮产房共布设4个展位。据悉，这也是雅安基地重启繁育后，大熊猫幼崽的首次亮相。

在熊猫中心卧龙神树坪基地，大熊猫「玲琅」格外引人注目。作为该基地2025年首只出生的新生大熊猫，牠已从刚出生时的粉色「小团子」长成黑白分明的模样，喜爱攀爬的它时不时围著树桩嬉戏。出生体重达238.8克的大熊猫「乔乔」等也轮番亮相，牠们或静卧观察，或互相依偎，尽显憨态。

位于成都的熊猫基地则以游园会的形式，增添新生大熊猫亮相趣味。星星产房与月亮产房内，「熊生起跑线」比拚、「汤圆碗」打滚、「马上熊起」木马列车巡游等环节依次开展。

亮相的12只新生大熊猫性格各异、萌态万千，生动展现活泼天性。「熊猫基地2025年共繁育12胎17只大熊猫，它们都健康可爱。」熊猫基地副主任李明喜坦言，繁育过程有收获也不乏挑战，「最小的出生体重仅50多克，需要加倍关爱和细致照顾。」

「熊猫中心2025年成功繁育28只大熊猫幼崽，其中1只在印尼降生。」熊猫中心副主任李德生表示，「海内外呵护标准和程序一致，保育员每天为牠监测体温、记录成长数据，全力守护它健康成长。」

当天，这只名为「里奥」的大熊猫幼崽从印尼连线亮相，通过镜头送上新春祝福。熊猫中心雅安基地内，6只新生大熊猫幼崽集体亮相。

熊猫中心饲养员萧永丽介绍，现在正是幼崽的重要学习阶段，牠们在母亲身边学习生存技能；饲养员则实行24小时看护，详细记录日常行为和习惯，并根据牠们的成长情况及时调整照料方案。

据悉，2025年两大机构共成功繁育45只大熊猫。