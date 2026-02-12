为习特会铺路 贝森特料数周内晤何立峰

美国财长贝森特（Scott Bessent）周一披露，美国财政部资深官员上周已访问中国，商讨他与中国副总理何立峰的下次会谈准备工作。据报此次会晤将在未来几周内举行，为美国总统特朗普4月访华铺路。

贝森特在X平台发文称，美国财政部高级官员上周访华，以加强双方沟通渠道，推动两国间对话，「我们期待双方继续进行建设性互动，并在接下来的几周保持积极进展，以迎接下次面对面会晤。」

贝森特上次与何立峰会面是去年10月在马来西亚，当时双方讨论了一项框架协议，根据该协议，北京同意推迟对稀土供应的出口管制，华盛顿则取消对中国商品征收的100%美国关税。

路透社报道指，美国财政部尚未就贝森特何时何地会见何立峰发表评论。这类会晤可能会在未来几周内举行，为特朗普4月访华铺路。特朗普去年在南韩釜山与国家主席习近平会面后，曾称今年4月将访华。美国政治新闻网站Politico也引述3名消息人士称，特朗普将于4月首周到访北京，会面时双方或将谈及台湾议题。