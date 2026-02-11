Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跳舞机械人︱新春活动掀抢「人」潮 日薪最高¥8000做到「出烟」

即时中国
更新时间：07:30 2026-02-11 HKT
发布时间：07:30 2026-02-11 HKT

内地的跳舞机械人，在农历新年档掀起「抢人」潮，无论商场活动到公司年会助兴，也纷纷邀请这些高科技临时工现身表演，令日薪最高达8000元人民币。有机械人因「走场」演出过密，甚至出现「鞋底磨烂」、「做到出烟」，需要回厂整修。

订单排至正月后

综合《长江日报》、红星资本局报道，科技感满满的跳舞机械人成为今年农历新年的主角，企业年会、商场展销、文旅推广，甚至学校开学等各类活动，也争相租机械人来表演娱宾或担任讲解员。


相关新闻：机械人记者现身多地两会「跑新闻」爆红

报道指，租赁机械人在过年前已开始紧俏，订单排满到春节之后，日薪多在5000元左右，部份机械人款式则高达8000元。

据相关销售指，在正月表演机械人的租赁，单台设备日租调涨500至1000元不等，春节期间涨幅更达100%。

仅具简单互动功能的基础版机械人，平均日租2000元，农历新年间加到3500元。能够跳舞、舞狮的机械人，则由平日4000元一天，加到6000元；至于可以跳舞的高阶机械人，在新年假期的日薪则升到8000元。商家亦倾向接纳长订单，春节期间多以七天起租，短订单价格或按翻倍计算。

宇树科技成市场领导者

租赁销售陈星表示，年前需求主要来自企业年会，目前档期已满；春节期间订单则多来自景区、商场及公园；年后紧接公司开工、元宵活动与学校开学，均是机械人应用的热门场景。

相关新闻：宇树科技｜国产机械人新功夫腾空踢碎西瓜 1.8米身高「逼退」老板王兴兴

销售指，由于机械人表演频繁，部份一日可能分到三处场地，损耗极大，「鞋底都磨烂了」，甚至「干冒烟了」需紧急返厂维修。陈星指，有别其他数码产品，租赁机械人，因技术及损坏风险，一般不让客户操作，「返厂一次耽误半个月不说，维修费也是以万为单位。」

至于市场热门的机械人品牌，则是在去年央视春晚中一鸣惊人的宇树科技，其最新的表演机械人为宇树U2。其次受欢迎的是智元的「灵犀」系到，当中最畅销的是灵犀X2青春版，日租身价约3500元。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
19小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
19小时前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
12小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
18小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
2026-02-10 07:45 HKT
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
15小时前
3COINS进驻葵芳新都会 开幕首日创品牌历来全球最高单日销售纪录
3COINS进驻葵芳新都会 开幕首日创品牌历来全球最高单日销售纪录
楼市动向
2026-02-09 18:19 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
18小时前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
18小时前
01:51
屯门井头村谋杀｜六旬汉疑遭不锈钢煮食煲重击头部致死 与妻长期拗撬
突发
14小时前