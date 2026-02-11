跳舞机械人︱新春活动掀抢「人」潮 日薪最高¥8000做到「出烟」

内地的跳舞机械人，在农历新年档掀起「抢人」潮，无论商场活动到公司年会助兴，也纷纷邀请这些高科技临时工现身表演，令日薪最高达8000元人民币。有机械人因「走场」演出过密，甚至出现「鞋底磨烂」、「做到出烟」，需要回厂整修。

订单排至正月后

综合《长江日报》、红星资本局报道，科技感满满的跳舞机械人成为今年农历新年的主角，企业年会、商场展销、文旅推广，甚至学校开学等各类活动，也争相租机械人来表演娱宾或担任讲解员。



相关新闻：机械人记者现身多地两会「跑新闻」爆红

报道指，租赁机械人在过年前已开始紧俏，订单排满到春节之后，日薪多在5000元左右，部份机械人款式则高达8000元。

据相关销售指，在正月表演机械人的租赁，单台设备日租调涨500至1000元不等，春节期间涨幅更达100%。

仅具简单互动功能的基础版机械人，平均日租2000元，农历新年间加到3500元。能够跳舞、舞狮的机械人，则由平日4000元一天，加到6000元；至于可以跳舞的高阶机械人，在新年假期的日薪则升到8000元。商家亦倾向接纳长订单，春节期间多以七天起租，短订单价格或按翻倍计算。

宇树科技成市场领导者

租赁销售陈星表示，年前需求主要来自企业年会，目前档期已满；春节期间订单则多来自景区、商场及公园；年后紧接公司开工、元宵活动与学校开学，均是机械人应用的热门场景。



相关新闻：宇树科技｜国产机械人新功夫腾空踢碎西瓜 1.8米身高「逼退」老板王兴兴

销售指，由于机械人表演频繁，部份一日可能分到三处场地，损耗极大，「鞋底都磨烂了」，甚至「干冒烟了」需紧急返厂维修。陈星指，有别其他数码产品，租赁机械人，因技术及损坏风险，一般不让客户操作，「返厂一次耽误半个月不说，维修费也是以万为单位。」

至于市场热门的机械人品牌，则是在去年央视春晚中一鸣惊人的宇树科技，其最新的表演机械人为宇树U2。其次受欢迎的是智元的「灵犀」系到，当中最畅销的是灵犀X2青春版，日租身价约3500元。