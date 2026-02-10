Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新抱被冤枉出轨图堕胎兼离婚 老爷为「保孙」付¥650万安抚买楼

即时中国
更新时间：13:39 2026-02-10 HKT
发布时间：13:39 2026-02-10 HKT

怀孕新抱被质疑出轨，打算堕胎兼离婚。老爷为保未出世的孙儿和儿子婚姻，不惜转账650万（人民币‧下同）供新抱买楼。然而二人最终离婚收场，老爷就提出索回款项和利息，法院最后驳回全部诉讼请求。

《海报新闻》报道，小唐与小谢于2020年12月登记结婚，在小谢怀孕期间，发现丈夫隐瞒了婚史，同时男方多次怀疑妻子肚子里的孩子不是自己亲生的，要求做亲子鉴定，最终证明小孩是二人骨肉。不过事件让小谢怒气不减，打算堕胎再离婚。

老爷老唐为了补偿新抱所受委屈，2023年4月至6月，分三次向小谢账户转账合计650万元，转账备注均为「购房款」，之后这笔钱购买一套徐汇区的学区房，并登记在小谢名下。

2023年6月，小谢生下孩子。同年9月，小唐和小谢因夫妻感情不和分居，小谢起诉离婚但未获支持。之后老唐以儿子儿媳借款不还为由，去法院起诉要求二人还钱，并拿出了儿子小唐签下的借条作为证据。

法院经审理认为，老唐仅能提供小唐出具的借条，无证据证明小谢知晓，同意该借款或事后追认，案涉650万元购买的房屋也不是基于夫妻日常共同生活所需，不符合夫妻共同债务的认定条件，故判决驳回老唐的全部诉讼请求。

