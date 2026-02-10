大马7警察闯屋勒索中国游客 逼转$40万加密货币

马来西亚传媒近日报道，7名当地警察联同5名男子，深夜闯入雪兰莪州（State of Selangor）加影镇一住宅，恐吓并勒索中国游客，迫受害者透过加密货币转账约20万令吉（约40万港元）。警方最后拘捕涉案警察。



消息人士透露，案件发生于2月5日晚约11时左右，事发地点为加影镇绿野山庄（Country Heights）一住宅。当晚，12名男子闯入单位，当时8名中国游客在屋内休息。闯入者有人身穿警队反光外套，并且向众人出示警方证件，自称是警察。

指受害人涉柬埔寨诈骗活动

报道指出，闯入者强行检查所有人的手机及手提电脑，并拷贝相关数据和拍摄护照资料，指控他们涉嫌在柬埔寨从事诈骗活动。事后警方证实，屋内中国游客未有违法，亦从未前往柬埔寨。



涉案警员威胁中国游客发出，要求支付40万令吉（约合80万港元），否则将向移民局举报导致他们被捕。基于同行女伴的安全，其中一名受害者向国内的雇主求助，最终按指示，通过加密货币转账约20万令吉至指定的加密货币钱包。匪徒离开现场前警告受害人要两天内搬离单位，否则会再次上门。

涉案警员从警最长27年

当地警方接报后调查，确认案发当天，7名涉事警察乘坐警车进入住宅区。2月7日凌晨，涉案警员被逮捕，当中有警长、伍长（担任组长职务）及普通警员，从警资历2年至27年不等。目前，警方将此案列为结伙持械抢劫案。



截至周一（9日）下午，中国驻马来西亚大使馆人员表示暂未接到中国游客的相关求助。