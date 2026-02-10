Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国新办发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书

更新时间：09:16 2026-02-10 HKT
发布时间：09:16 2026-02-10 HKT

国务院新闻办公室10日发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书。

白皮书除前言、结束语外分为五个部分，分别是香港维护国家安全的斗争从未停止、中央政府对香港有关的国家安全事务负有根本责任、香港特别行政区切实履行维护国家安全的宪制责任、香港实现由乱到治走向由治及兴、以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展。

香港维护国家安全的斗争从未停止

白皮书强调，进入新时代，以习近平同志为核心的党中央全面准确、坚定不移贯彻「一国两制」方针，强调维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则。面对香港局势动荡变化，中央政府坚持总体国家安全观，依照宪法和基本法有效实施对特别行政区的全面管治权，制定实施香港特别行政区维护国家安全法，落实「爱国者治港」原则，支持香港特别行政区切实履行维护国家安全的宪制责任，依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，香港进入从由乱到治走向由治及兴的新阶段，展现出光明前景。

白皮书指出，香港维护国家安全的实践，本质上是坚持和发展「一国两制」事业的实践，是保护750万香港居民的基本人权、尊严和福祉的实践，是促进世界和平与发展的实践。当今世界百年变局加速演进，中国发展环境面临深刻复杂变化，维护国家安全只有进行时，没有完成时。中央政府坚定支持香港特别行政区全面准确贯彻「一国两制」方针，坚定扛起维护国家安全的宪制责任，持续筑牢国家安全屏障，以高水平安全护航「一国两制」实践行稳致远。

白皮书强调，有了高水平安全的香港，定能战胜前进道路上的风险挑战，在动荡不安的世界中稳如磐石；有了高水平安全的香港，定能主动识变应变求变，广泛凝聚社会共识，在改革中开创香港发展新局面，实现长治久安和长期繁荣稳定；有了高水平安全的香港，定能充分发挥「一国两制」制度优势，更好融入和服务国家发展大局，在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业中创造新辉煌、作出新贡献。

