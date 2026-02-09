贱卖《江南春》︱南京博物院前院长违规签售被查 共24人遭处理

明朝《江南春图》拍卖风波有新进展，江苏省委省政府调查组9日发表调查通报，证实南京博物院前院长徐湖平违规签批，将庞家捐赠的《江南春》等多幅画作，调拨原省文物总店（以下简称总店）销售，造成文物流失，社会影响恶劣。现年80岁的徐湖平还涉嫌其他严重违纪违法问题，目前正接受纪检监察机关纪律审查和监察调查。

另有5人已去世不再处理

通报称，对涉事单位和部门有关人员29人，除其中5人已去世不再处理外，对其余24人依规依纪依法严肃查处，涉嫌犯罪的移送司法机关。

《江南春图》为明代著名画家仇英所画，原为晚清收藏家庞莱臣拥有。通报称，1959年，庞氏后人将《江南春》图卷等137件画作捐赠给南博收藏。上世纪90年代，经时任常务副院长徐湖平违规签批，原江苏省文化厅未按规定严格审核、违规批复同意，南博将《江南春》等违规调拨原江苏省文物总店（以下简称总店）销售。

2025年5月，《江南春》图卷在嘉德拍卖公司预展，估价高达8800万元，庞氏后人发现后向国家文物局举报。通报称，庞家和律师曾两次到南博现场察看，南博未能提供《江南春》图卷、《仿北苑山水轴》、《双马图轴》、《设色山水轴》、《松风萧寺图轴》等5幅捐赠画作，其余132件捐赠画作仍收藏在南博。



其中《江南春》图卷，1997年被时任总店书画库保管员兼销售员张某私自拿去兜售，最终连同另外2幅字画以12万元价格卖给江苏籍收藏家、南京艺兰斋艺术有限公司原法定代表人陆挺（已于2025年病故）。

2016年起，陆挺先后三次将《江南春》图卷质押给南京十竹斋艺术品投资有限公司。2019年9月，陆挺因资金困难未按约定赎回，《江南春》图卷遂留存十竹斋公司。2021年11月，字画商朱光从十竹斋公司购得《江南春》。2025年4月，嘉德拍卖公司受朱光委托拍卖《江南春》图卷。2025年12月28日，此画已交还南博书画专库。