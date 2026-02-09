Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贱卖《江南春》︱南京博物院前院长违规签售被查 共24人遭处理

即时中国
更新时间：21:46 2026-02-09 HKT
发布时间：21:46 2026-02-09 HKT

明朝《江南春图》拍卖风波有新进展，江苏省委省政府调查组9日发表调查通报，证实南京博物院前院长徐湖平违规签批，将庞家捐赠的《江南春》等多幅画作，调拨原省文物总店（以下简称总店）销售，造成文物流失，社会影响恶劣。现年80岁的徐湖平还涉嫌其他严重违纪违法问题，目前正接受纪检监察机关纪律审查和监察调查。

另有5人已去世不再处理

通报称，对涉事单位和部门有关人员29人，除其中5人已去世不再处理外，对其余24人依规依纪依法严肃查处，涉嫌犯罪的移送司法机关。

相关新闻：南京博物院｜退休员工举报原院长盗窃文物 江苏省委成立调查组处理

《江南春图》为明代著名画家仇英所画，原为晚清收藏家庞莱臣拥有。通报称，1959年，庞氏后人将《江南春》图卷等137件画作捐赠给南博收藏。上世纪90年代，经时任常务副院长徐湖平违规签批，原江苏省文化厅未按规定严格审核、违规批复同意，南博将《江南春》等违规调拨原江苏省文物总店（以下简称总店）销售。

2025年5月，《江南春》图卷在嘉德拍卖公司预展，估价高达8800万元，庞氏后人发现后向国家文物局举报。通报称，庞家和律师曾两次到南博现场察看，南博未能提供《江南春》图卷、《仿北苑山水轴》、《双马图轴》、《设色山水轴》、《松风萧寺图轴》等5幅捐赠画作，其余132件捐赠画作仍收藏在南博。

相关新闻：南京博物院贱卖文物？︱原馆长徐湖平传被带走 民国别墅住所成打卡热点︱有片

其中《江南春》图卷，1997年被时任总店书画库保管员兼销售员张某私自拿去兜售，最终连同另外2幅字画以12万元价格卖给江苏籍收藏家、南京艺兰斋艺术有限公司原法定代表人陆挺（已于2025年病故）。

2016年起，陆挺先后三次将《江南春》图卷质押给南京十竹斋艺术品投资有限公司。2019年9月，陆挺因资金困难未按约定赎回，《江南春》图卷遂留存十竹斋公司。2021年11月，字画商朱光从十竹斋公司购得《江南春》。2025年4月，嘉德拍卖公司受朱光委托拍卖《江南春》图卷。2025年12月28日，此画已交还南博书画专库。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
笋盘推介
12小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
4小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
6小时前
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
影视圈
8小时前
黎智英判刑︱邓炳强：判囚20年反映罪行严重性 会向法庭申请充公令没收犯罪得益
01:48
黎智英判刑︱邓炳强：判囚20年反映罪行严重性 会向法庭申请充公令没收犯罪得益
政情
7小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
12小时前
央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药恐损肝肾 专家教正确清洗8类蔬果
央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药0.08克可致命 必学8类蔬果清洗法去农药残留
食用安全
10小时前
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
2026-02-08 22:00 HKT