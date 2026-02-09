Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

懒人经济神话︱自热火锅｢自嗨锅｣濒临破产　曾10分钟卖出500万个

更新时间：21:14 2026-02-09 HKT
发布时间：21:14 2026-02-09 HKT

自热食品在内地红极一时，当中曾创下10分钟卖出500万个纪录的自热火锅龙头「自嗨锅」，近日传出涉临破产，其关联公司「杭州金羚羊企业管理咨询有限公司」近日新增一则由马某申请的破产审查案件。品牌创始人蔡红亮去年已被限制高消费。

「宅家」需求锐减即跌落神坛

综合内媒报道，早在去年11月，杭州金羚羊因与马某之间的劳动纠纷，被法院限制高消费，其法定代表人蔡红亮亦被列入限制名单。天眼查显示，该公司及蔡红亮已累计已有12条历史限制消费令。

根据过去报道，蔡红亮曾创立休闲零食品牌「百草味」，并于2016年将其出售。2018年，蔡红亮成立杭州金羚羊，创立「自嗨锅」品牌，推一系列的自热即食产品，包括麻辣牛肉自热火锅、自热汤锅、自热干锅、自热煮锅等。

「自嗨锅」凭借高频次、重投入推销，以及「懒人经济」定位，加上2020年新冠肺炎疫情，居家饮食需求激增，令「自嗨锅」迅速成为网红产品，曾创下10分钟销售500万个，同年其天猫旗舰店21分钟销售额破亿元，年销售额达10亿元等纪录。

「自嗨锅」在2018年至2021年，经五轮融资，投资机构包括中金公司、高榕资本、经纬创投等，估值一度达到75亿元。

疫情结束后，宅经济需求锐减，「自嗨锅」也走向式微，加上资金链断裂，开始拖欠广告费，杭州金羚羊及蔡红亮也多次被告上法庭，遭限制消

 
 

