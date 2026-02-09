湛江僧人寺庙纠纷深夜跳江 民宗局：被民警劝止健康无碍
更新时间：18:50 2026-02-09 HKT
发布时间：18:50 2026-02-09 HKT
发布时间：18:50 2026-02-09 HKT
广东湛江吴川市惊传一和尚跳江，据传因与寺庙纠纷未获妥善解决选择轻生。吴川市民族宗教事务局今天（9日）发表公告证实事件，称当晚何姓僧人在江心岛桥上意欲跳江被民警劝止，目前身体健康无碍。
相关新闻：广东湛江僧人深夜跳江 传因寺庙纠纷遭驱离｜有片
吴川市民族宗教事务局称，经调查，涉事何姓僧人（法号释静觉），44岁，吴川市覃巴镇人，2021年12月在吴川市回归寺剃度出家，非备案宗教教职人员，因违反寺庙管理规定于2024年2月被回归寺依规迁单（离开寺庙）。
公告称，今年1月，该僧要求返回回归寺，被寺庙管理人员拒绝并驱离。2月4日晚8时许，何姓僧人在江心岛桥上意欲跳江被民警劝止，目前身体健康无碍。
民宗局称，将严格依照《宗教事务条例》及相关宗教法规，依法管理宗教事务，维护宗教领域的正常秩序。
网上流传释静觉留下遗书，控诉当地宗教局官员与回归寺住持释x持联合强迫其离寺。释静觉称，1月31日早上8点左右，释x持及其表弟伙同他人将其赶出寺庙并丢出行李，自己并无过失，认为此举为独占寺庙利益、安排亲属管理。
最Hit
谭校长爱驹初配纪仁安
2026-02-08 19:15 HKT
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
2026-02-07 12:00 HKT