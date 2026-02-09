Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湛江僧人寺庙纠纷深夜跳江 民宗局：被民警劝止健康无碍

更新时间：18:50 2026-02-09 HKT
发布时间：18:50 2026-02-09 HKT

广东湛江吴川市惊传一和尚跳江，据传因与寺庙纠纷未获妥善解决选择轻生。吴川市民族宗教事务局今天（9日）发表公告证实事件，称当晚何姓僧人在江心岛桥上意欲跳江被民警劝止，目前身体健康无碍。

相关新闻：广东湛江僧人深夜跳江 传因寺庙纠纷遭驱离｜有片

吴川市民族宗教事务局称，经调查，涉事何姓僧人（法号释静觉），44岁，吴川市覃巴镇人，2021年12月在吴川市回归寺剃度出家，非备案宗教教职人员，因违反寺庙管理规定于2024年2月被回归寺依规迁单（离开寺庙）。

民宗局通报，企跳僧人当晚被民警成功劝止。
公告称，今年1月，该僧要求返回回归寺，被寺庙管理人员拒绝并驱离。2月4日晚8时许，何姓僧人在江心岛桥上意欲跳江被民警劝止，目前身体健康无碍。

民宗局称，将严格依照《宗教事务条例》及相关宗教法规，依法管理宗教事务，维护宗教领域的正常秩序。

网上流传释静觉留下遗书，控诉当地宗教局官员与回归寺住持释x持联合强迫其离寺。释静觉称，1月31日早上8点左右，释x持及其表弟伙同他人将其赶出寺庙并丢出行李，自己并无过失，认为此举为独占寺庙利益、安排亲属管理。

