低空经济︱深圳4.8米送货无人机闹市坠落 网民：幸无人受伤

内地积极推动低空经济，多个城市也推出无人机送货服务。近日深圳发生送货无人机坠落意外，一架翼展达4.8米，最大起飞重量120公斤的无人机于观澜街道坠机，幸无人受伤，但事件已引起深圳民众关注无人机飞行安全问题。

最大起飞重量达120公斤

据深圳新闻网报道，近日有网民爆料，指在龙华区观澜街道观湖园，发生送货无人机作业期间坠落，幸无人受伤。

事故吸引大批民众围观，从现场图片可见，该无人机已自动打开降落伞，机身整体保持完整。

涉事无人机为丰翼物流无人机，隶属顺丰集团。据丰翼官网，该机型为「方舟80 」，是一款翼展达4.8米，配备144L大容量模组化货舱，最大起飞重量达120公斤，最大巡航速度时速90公里，属中型物流无人机。

观湖园有民众向媒体表示，现场常有无人机执行配送作业，公园也有摆放相关警示牌提醒市民游客相关注意事项。

市民卢先生表示，自己经常在公园里散步，比较常见的是遇到无人机送货的情况，「特别是周末，无人机送餐更为频繁」，他指，自己没有遇到过无人机出现失误的情况，也相信无人机作业相对安全。

市民晏先生认为，无人机在高空作业是有安全支援的，「但如果砸在人身上，那绝对是个大问题。」晏先生表示，「还是要规划好航径，最好能避开人群密集区域以降低风险。」

至发稿时，涉事无人机的公司发表事故公报。