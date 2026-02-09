Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨国电骗︱柬埔寨遣返312中国疑犯 两日累计逾400人

即时中国
更新时间：18:21 2026-02-09 HKT
发布时间：18:21 2026-02-09 HKT

中国与柬埔寨持续联手打击电骗集团犯罪活动，柬方于8日晚再度遣返312名中国籍电骗疑犯回中国，连续两日已遣返超过400名涉及电骗活动的中国籍疑犯。

汪文斌肯定柬方打击力度

据《柬中时报》报道，这是柬埔寨移民总局连续两晚采取大规模遣返行动，2月7日晚，柬方以包机，由柬中警方联合押送110名中国籍电骗疑犯回中国。

相关新闻：柬埔寨电骗︱110名涉案中国人遭遣返 驻柬大使汪文斌现场关注

柬埔寨近日持续推进遣返与驱逐行动，目前仍有大量包括中国籍在内涉嫌从事电诈活动的人员被集中安置，正依法等待驱逐和遣返。

2月7日下午，中国驻柬埔寨大使汪文斌会见副总理兼内政部部长苏速卡时，高度评价柬埔寨在打击电诈犯罪方面采取的有力措施，并重申中方坚定支援柬埔寨彻底铲除电诈犯罪活动。

另外，公安部近日统一部署，山东、广西公安将近期中缅泰联合清剿缅甸妙瓦底赌诈园区行动中，拘捕的1500余名犯罪嫌疑人押解回国。截至目前，妙瓦底KK园区630余栋相关建筑物已被全部拆除，相关涉电诈犯罪嫌疑人均已被押解回国，联合清剿行动取得阶段性成效。

 

