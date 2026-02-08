北上注意︱冷空气罩广东广州跌至7℃ 预料明晨最冻

广东8日受冷空气影响，全省气温下降，多地出现10℃以下的低温天气，广州最低气温跌至7℃。

中新社据广东气象部门报道，广东省大部分市县8日早晨最低气温较7日下降2℃至5℃，粤北大部、珠三角北部市县最低气温降到6℃至11℃。截至8日12时35分，全省有44个寒冷预警信号处于生效中。

气象台预计这股冷空气，将令广东在9日早晨出现最冻天气。

8日，广州气温较7日出现「过山车式」下降，8时25分，全市最低气温仅7℃。当日中午，记者在该市天河路商圈看到，路上行人都身著冬装，而7日街头还有不少市民身著夏装。

此外，天气寒冷也让火锅、羊肉煲等时令美食大受欢迎，多家火锅店大排长龙。

气象专家表示，此次冷空气过程还将持续，预计过程最低气温出现在9日早晨。届时，粤北部分市县将有5℃以下低温，高海拔山区1℃至3℃，局部有霜（冰）冻。此外，10日夜间至11日还将有新一股弱冷空气补充影响广东。