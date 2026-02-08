Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

抢人才？︱印度飞饼师傅算「外籍专家」 湖南派千元挨轰

即时中国
更新时间：18:20 2026-02-08 HKT
发布时间：18:20 2026-02-08 HKT

内地为抢外国科技人才，去年推出包括「K字签证」等优惠条件，但湖南邵阳近日认证两名印度的飞饼（甩饼）师傅为「外籍专家」，向他们发出1000元人民币慰问金，却引起网民反弹，质疑与国家需要的高端人才风马牛不相及。

网民：专家门槛这么低？

综合内媒报道，惹起争议的2名飞饼师傅，分别在邵阳两间餐厅任职。其中一间餐厅的负责人表示，是通过劳务中介聘用该飞饼师傅，对方于去年5月到中国，持有务工签证，每年由科工局安排进行体检。

湖南邵阳列2名印度飞饼师傅为外籍专家遭外界批评。示意图。新华网
湖南邵阳列2名印度飞饼师傅为外籍专家遭外界批评。示意图。新华网

该负责人指，每份飞饼售20多元，而印度师傅制作的飞饼，口感确实较本地师傅更佳。

不过，飞饼师傅获认证为「外籍专家」，还向他们发慰问金，却被网民狂批，「太荒唐了」，「为什么不给农民养老金提高100块？」，「这个局钱太多了」，「南韩籍泡菜师傅、美国籍汉堡师傅、土耳其籍烤肉师傅、英国籍炸鱼薯条师傅已在路上」，「肯定有指标，找人凑数」，「飞饼是科技人员，那种田的中国农民无可厚非也是技术人员」，「我们专家门槛这么低？」。

对此，邵东市科工局工作人员表示，确有发放相关费用，但外籍专家的认定和钱款来源都是邵阳市科技局，科技局那边暂时也没有公布具体的政策，「我们只是经办单位，也在等邵阳科技局的答复」。而截至发稿，邵阳市科技局尚未对此公开答复。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
7小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
天文台一周内两度「炒车」？预测最低13°C最终「唔冻」 气象专家解构误判三大原因
天文台一周内两度「炒车」？预测最低13°C最终「唔冻」 气象专家解构误判三大原因
社会
5小时前
赤裸冷气机装窗外 将军澳街坊傻眼 网民深明「真•分体式」用途｜Juicy叮
赤裸冷气机装窗外 将军澳街坊傻眼 网民深明「真•分体式」用途｜Juicy叮
时事热话
6小时前
定存攻略｜银行推新春优惠迎马年 1个月定存最高15厘 一间推3888元现金赏
定存攻略｜银行推新春优惠迎马年 1个月定存最高15厘 一间推3888元现金赏
投资理财
7小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
2026-02-07 14:15 HKT
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
20小时前
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
影视圈
10小时前