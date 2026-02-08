抢人才？︱印度飞饼师傅算「外籍专家」 湖南派千元挨轰
更新时间：18:20 2026-02-08 HKT
发布时间：18:20 2026-02-08 HKT
发布时间：18:20 2026-02-08 HKT
内地为抢外国科技人才，去年推出包括「K字签证」等优惠条件，但湖南邵阳近日认证两名印度的飞饼（甩饼）师傅为「外籍专家」，向他们发出1000元人民币慰问金，却引起网民反弹，质疑与国家需要的高端人才风马牛不相及。
网民：专家门槛这么低？
综合内媒报道，惹起争议的2名飞饼师傅，分别在邵阳两间餐厅任职。其中一间餐厅的负责人表示，是通过劳务中介聘用该飞饼师傅，对方于去年5月到中国，持有务工签证，每年由科工局安排进行体检。
该负责人指，每份飞饼售20多元，而印度师傅制作的飞饼，口感确实较本地师傅更佳。
不过，飞饼师傅获认证为「外籍专家」，还向他们发慰问金，却被网民狂批，「太荒唐了」，「为什么不给农民养老金提高100块？」，「这个局钱太多了」，「南韩籍泡菜师傅、美国籍汉堡师傅、土耳其籍烤肉师傅、英国籍炸鱼薯条师傅已在路上」，「肯定有指标，找人凑数」，「飞饼是科技人员，那种田的中国农民无可厚非也是技术人员」，「我们专家门槛这么低？」。
对此，邵东市科工局工作人员表示，确有发放相关费用，但外籍专家的认定和钱款来源都是邵阳市科技局，科技局那边暂时也没有公布具体的政策，「我们只是经办单位，也在等邵阳科技局的答复」。而截至发稿，邵阳市科技局尚未对此公开答复。
最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
2026-02-07 12:00 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
2026-02-07 14:15 HKT