抢人才？︱印度飞饼师傅算「外籍专家」 湖南派千元挨轰

内地为抢外国科技人才，去年推出包括「K字签证」等优惠条件，但湖南邵阳近日认证两名印度的飞饼（甩饼）师傅为「外籍专家」，向他们发出1000元人民币慰问金，却引起网民反弹，质疑与国家需要的高端人才风马牛不相及。

网民：专家门槛这么低？

综合内媒报道，惹起争议的2名飞饼师傅，分别在邵阳两间餐厅任职。其中一间餐厅的负责人表示，是通过劳务中介聘用该飞饼师傅，对方于去年5月到中国，持有务工签证，每年由科工局安排进行体检。

湖南邵阳列2名印度飞饼师傅为外籍专家遭外界批评。示意图。新华网

该负责人指，每份飞饼售20多元，而印度师傅制作的飞饼，口感确实较本地师傅更佳。

不过，飞饼师傅获认证为「外籍专家」，还向他们发慰问金，却被网民狂批，「太荒唐了」，「为什么不给农民养老金提高100块？」，「这个局钱太多了」，「南韩籍泡菜师傅、美国籍汉堡师傅、土耳其籍烤肉师傅、英国籍炸鱼薯条师傅已在路上」，「肯定有指标，找人凑数」，「飞饼是科技人员，那种田的中国农民无可厚非也是技术人员」，「我们专家门槛这么低？」。

对此，邵东市科工局工作人员表示，确有发放相关费用，但外籍专家的认定和钱款来源都是邵阳市科技局，科技局那边暂时也没有公布具体的政策，「我们只是经办单位，也在等邵阳科技局的答复」。而截至发稿，邵阳市科技局尚未对此公开答复。