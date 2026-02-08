《孤注一掷》主角︱金晨撞车逃逸仅罚¥1500 官指「不构成犯罪」惹质疑

电影《孤注一掷》主角，内地女星金晨涉嫌撞车后逃逸，日前发文道歉及被部份商品停止代言。官方近日公开处理结果，指金晨「尚不构成犯罪」，对肇事逃逸罚款1500元人民币，在网上成为热搜，大部份意见质疑知名人士获轻轻放过。

避提助理顶包

综合新黄河、极目新闻等报道，金晨早前被爆在去年3月于浙江绍兴撞车后逃逸，由助理顶包，同时涉嫌骗保。



金晨于上月底就事件发文道歉，辩称自己因伤势较重所以第一时间到医院就医，由助理留下处理，并附上满面血照片作证明。

内媒7日披露浙江政务服务网资料，指金晨在上述事故中，在绍兴市柯桥区湖塘街道岭下村公车站附近时，发生造成他人轻微受伤或财物损失的交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的行为。根据道路交通安全法，决定给予罚款1500元的行政处罚。

消息一出，成为网上热搜，大部分网民不满对肇事逃逸处罚过轻，对找助理顶包只字不提，调侃「以后大家记住这个判例就是标准」、「看来后台不是一般的硬」、「不疼不痒，下次还敢」、「果然背后有推手，欲盖弥彰」、「果然厉害，无论是公关还是运作能力真的是无敌了」。



红星新闻引述陜西恒达律师事务所高级合伙人赵良善指出，金晨被判定「尚不构成犯罪」，核心是未达「刑法」造成重伤或死亡或重大财产损失等「重大事故」标准。另金晨因伤就医且有同伴处置，无证据证明其主观上为逃避法律追究而逃离。