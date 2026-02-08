Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非法电网︱大叔上山祭祖误触丧命 家属山边见高压电池箱：估有万伏

即时中国
更新时间：13:10 2026-02-08 HKT
发布时间：13:10 2026-02-08 HKT

重庆巫山县发生民众遭非法安装的猎兽电网电死悲剧。据悉，死者原上祭祖时，触碰电网。

内地极目新闻报道，住在抱龙镇桃花村的死者今年54岁，其家属透露，事发于2月6日，当日下午5时许，死者上山祭祖后发信息要求让亲人去接他，未几亲人再打电话给他，已经无人接听。

生前要求家属上山接人

亲属担心死者迷路逐上山寻人。他们后来发现死者躺在路边，旁边有捕猎用的电网，膝盖处的裤子被烧了一个洞，皮肤呈紫色。现在家属正在为其办理丧事。

亲属称，肇事的捕猎电网横置在一米多宽的山路上，布置隐蔽，没有任何警示标志，目前已经进行了尸检，并提取了身体组织样本。家属还提供了现场找到的高压电瓶照片，高压电瓶装在一个蓝色盒子里，上方还盖有半透明塑料薄膜覆盖。家属称，他们了解到电瓶是高压电，有上万伏。

公安拘捕一人

桃花村一名村干部证实死者是从其他村子搬来的，上周五（6日）上山祭祖途中发生不幸，他推测该非法捕猎装置系用来捕猎野猪的，「野猪多，山上有用电烧野猪的。最开始不知道此事，直到2月7日人被派出所抓到，我们才知道。」

周日上午，辖区派出所工作人员表示，已立案并抓获一名嫌疑人。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
23小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
23小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
14小时前
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
16小时前
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
影视圈
4小时前
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
奇案解密｜旅日福建姊妹花遭杀尸塞行李箧 控方：有人提议假结婚凶手感被利用
奇案解密｜旅日福建姊妹花遭杀尸塞行李箧 控方：有人提议假结婚凶手感被利用
奇闻趣事
6小时前