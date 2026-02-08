非法电网︱大叔上山祭祖误触丧命 家属山边见高压电池箱：估有万伏

重庆巫山县发生民众遭非法安装的猎兽电网电死悲剧。据悉，死者原上祭祖时，触碰电网。

内地极目新闻报道，住在抱龙镇桃花村的死者今年54岁，其家属透露，事发于2月6日，当日下午5时许，死者上山祭祖后发信息要求让亲人去接他，未几亲人再打电话给他，已经无人接听。

生前要求家属上山接人

亲属担心死者迷路逐上山寻人。他们后来发现死者躺在路边，旁边有捕猎用的电网，膝盖处的裤子被烧了一个洞，皮肤呈紫色。现在家属正在为其办理丧事。

亲属称，肇事的捕猎电网横置在一米多宽的山路上，布置隐蔽，没有任何警示标志，目前已经进行了尸检，并提取了身体组织样本。家属还提供了现场找到的高压电瓶照片，高压电瓶装在一个蓝色盒子里，上方还盖有半透明塑料薄膜覆盖。家属称，他们了解到电瓶是高压电，有上万伏。

公安拘捕一人

桃花村一名村干部证实死者是从其他村子搬来的，上周五（6日）上山祭祖途中发生不幸，他推测该非法捕猎装置系用来捕猎野猪的，「野猪多，山上有用电烧野猪的。最开始不知道此事，直到2月7日人被派出所抓到，我们才知道。」

周日上午，辖区派出所工作人员表示，已立案并抓获一名嫌疑人。