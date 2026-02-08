湖南24岁男被执行死刑 强奸10女18岁初次犯案

近日，湖南省株洲市中级人民法院发布的一则布告引发关注。湖南省株洲市中级人民法院依法对身犯强奸幼女、组织未成年人卖淫等多项严重罪行的罪犯陈某某执行死刑。



布告内容显示，24岁男子陈某某于2018年至2020年下半年期间，在茶陵、佛山等地10次强奸10名未成年少女，当中包括4名幼女，对包括1名幼女在内的3名未成年女性实施轮奸。

法院对涉案男子执行死刑。

2018年7月至2021年6月，他与同案犯纠集人员，强迫、劝诱10名未成年女性（含2名幼女）多地卖淫，多次聚众斗殴、寻衅滋事，为恶势力犯罪组织纠集者。陈男还实施2宗寻衅滋事犯罪，1宗容留他人吸食毒品犯罪。



法院审理认为，陈某某强奸犯罪性质恶劣、后果严重，罪行极其严重。组织、强迫未成年女性卖淫，情节严重，依法应当从重处罚。



株洲市中级人民法院作出裁决，以强奸罪判处死刑，剥夺政治权利终身；以组织、强迫卖淫罪判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；以聚众斗殴罪判处有期徒刑三年半；以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年半；以容留他人吸毒罪判处有期徒刑一年，并罚款2000元人民币。决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。



宣判后，陈某某提出上诉，湖南省高级人民法院经审理裁定驳回上诉、维持原判。2026年1月16日，陈某某被押赴刑场，执行死刑。