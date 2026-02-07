Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末打虎｜中国农业发展银行副行长徐一丁任上被查

更新时间：22:24 2026-02-07 HKT
发布时间：22:24 2026-02-07 HKT

周末打虎！中央纪委国家监委网站7日晚公布，中国农业发展银行党委委员、副行长徐一丁涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。

随著此番徐一丁落马，2026年以来官方通报审查调查的中管干部（通常为副部级或以上）已达11人。若加上1月24日官宣被查的中央军委副主席张又侠、军委委员刘振立，今年来已有13只「老虎」被擒。

公开简历显示，徐一丁，中共党员，1988年7月参加工作，博士研究生学历，高级经济师。

徐一丁长期任职中国农业发展银行，曾任中国农业发展银行扶贫金融事业部副总裁兼扶贫综合业务部（易地扶贫搬迁部、产业发展扶贫部）总经理等职，2019年7月任中国农业发展银行党委委员，后同时担任副行长，至此番被查。

