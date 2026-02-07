中加关系解冻 中国最高法院推翻加国涉毒男子死刑判决

一名加拿大官员向法新社表示，中国已经推翻了加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的死刑判决，在加拿大总理卡尼（Mark Carney）寻求加强与中国贸易关系之际，这是可能是两国外交关系出现缓和的迹象。

谢伦伯格2014年因为涉及毒品犯罪遭到关押，随著2018年华为财务长孟晚舟在温哥华被逮捕，中国和加拿大关系急遽恶化。

加拿大逮捕孟晚舟激怒了北京，加国商人迈克尔（Michael Spavor）与前外交官康明凯（Michael Kovrig）随后因为间谍罪被中国逮捕，渥太华谴责这是报复行为。

2019年1月，中国东北的一间法院对当时36岁的谢伦伯格进行重审，并判处他死刑，并宣布他因为走私毒品而被判15年的刑期太轻。法院在为期一天的重审中指出，谢伦伯格是向澳洲走私毒品计划的核心人物。

国际特赦组织(Amnesty International)称此举「公然违反国际法」。

谢伦伯格否认犯下任何不法行为。

一位要求匿名的加拿大官员证实了中国最高人民法院推翻了谢伦伯格的死刑判决。

去年上任加拿大总理的卡尼，在今年1月访问中国，这是他为拓展加拿大出口市场、减少对美国贸易依赖而进行的全球战略的一部分。

加拿大外交部发言人伊斯（Thida Ith）在给法新社的一份声明中表示：「加拿大全球事务部已获悉中华人民共和国最高人民法院对谢伦伯格先生一案作出的裁决。」

伊斯表示，外交部「将继续为谢伦贝格先生及其家人提供领事服务」，并补充说：「加拿大一直呼吁对此案从宽处理，就像加拿大为所有被判处死刑的加拿大人所做的。」

