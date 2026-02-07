AI消费｜「千问」代点奶茶爆单 内地9小时破千万

「恭喜大家，你们是全世界第一批体验AI购物功能的人！」春节前，内地各大科网巨头展开AI红包大战，并为AI消费新模式拉开大幕。昨日阿里巴巴旗下AI工具「千问」APP启动「春节30亿大免单」活动，邀请民众用AI免费点奶茶。活动开始仅9小时，已送出超过1000万单奶茶，「千问」火速登顶苹果APP Store免费榜第一。多间奶茶店定单量激增10倍，部分门店因应接不暇临时关门。

「春节档」向来是内地互联网平台与用户深度互动、培养新消费习惯的关键窗口。马年春节临近，互联网平台大战一触即发。与2015年微信用红包杀入支付市场不同，今年的主角变成了AI助手大战。分析指出，这轮AI消费大战的目标很明确：让用户彻底忘掉「打开十几个APP比价」的旧习惯，拥抱「一句话交给AI搞定」的新生活。

1月25日，腾讯旗下AI助手「元宝」宣称，用户参加活动可分10亿元（人民币，下同）现金红包。2月2日，阿里旗下AI助手「千问」宣称投入30亿元用于「请客」。不完全统计，百度、阿里、腾讯和字节跳动宣称的春节红包大战投入规模已达45亿元。

商家系统崩溃 有门店定单增10倍

此次「千问」免单活动首波时间为2月6日至2月12日，用户更新软件后能获得一张25元（人民币，下同）无门槛免单卡，每邀请一名新朋友下载软件，双方还可各得一张25元免单卡，每人最多可得21张。这些免单卡覆盖蜜雪冰城、瑞幸咖啡、霸王茶姬、奈雪的茶、沪上阿姨、茶百道、库迪咖啡等全国30多万间茶饮咖啡品牌门店，还可以用于在淘宝闪购上买年货、点外卖。

昨日参与活动的多间茶饮品牌线上定单激增，有门店排到了1000多杯，不少商家因流量过大，系统崩溃。古茗广州分店内，有消费者通过小程式提前半小时线上下单，但因「千问」接入的订单排队量较大，门店人手有限，到店后仍需等待半个多小时才能取餐。据内地「21快讯」引述某奶茶门店人员称，昨日单量几乎为前一天的10倍，「每个时间段都很爆。」

茶饮连锁「沪上阿姨」广州分店昨日列印出的线上定单几乎都来自「淘宝闪购」，工作人员表示，活动来得突然，「单量和前一天完全不是一个级别。」因单量过多，多间奶茶店选择临时闭店，有网友称，自己的单子没有骑手接单，「商家好像也做不过来。」

今次活动开始不久，千问APP迅速登顶苹果App Store免费应用榜，腾讯元宝和字节跳动豆包分列第2和第3名。多位用户反映，千问出现服务器「卡机」问题。对此，千问官方回应称：「正在紧急加资源，全力保障顺畅，建议换个时间再来。」

微信出手「封锁」千问红包

昨午约5时，千问官方在微博称，活动上线仅9小时，订定量已超过1000万单。通报指，当日网民们对千问说了3000多万次「帮我买」这个词，「恭喜大家，你们是全世界第一批体验AI购物功能的人」。竞争对手腾讯旗下的微信，昨日出手「封锁」千问红包。多名用户发现，千问的春节活动分享口令已被微信限制传播，直呼这是大厂AI应用间的「商战」，不过此前微信已相继屏蔽了自家AI助手腾讯元宝和百度AI助手文心分享的春节红包。

