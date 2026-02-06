受贿数额特别巨大 重庆政协原副主席段成刚被提起公诉

重庆市政协原副主席段成刚被捕，因非法收受他人财务数额特别巨大，被广州市人民检察院提起公诉。

央视新闻报道，最高人民检察院消息，段成刚涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高检以涉嫌受贿罪对段成刚作出逮捕决定，并指定由广东省广州市人民检察院审查起诉。

广东省广州市人民检察院近日已向广州市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控段成刚利用担任重庆市江北区委常委、副区长，重庆市巴南区委副书记、区长，重庆北部新区党工委副书记、管委会主任、重庆两江新区党工委委员、管委会副主任，重庆两江新区党工委副书记、管委会副主任，重庆市渝北区委书记，重庆市委常委兼重庆两江新区党工委书记、管委会主任职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位和个人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，以受贿罪追究其刑事责任。

段成刚去年3月底任上落马，去年9月底因严重违纪违法被「双开」（开除中共党籍和公职），官方通报他结交政治骗子、大搞权钱交易等。