成都搜救犬「黑崽」被盗杀 迷晕后入袋打死取肉贩卖

即时中国
更新时间：11:04 2026-02-06 HKT
发布时间：11:04 2026-02-06 HKT

四川成都金堂县有民间救援队队长反映，救援队中搜救犬「黑崽」被偷狗贼盗走并杀害贩卖。

搜救犬多次参与救援

救援队负责人肖先生表示，事发于周一（2日），「黑崽」在基地外上厕所时被偷狗贼用迷药迷晕，装入袋中后残忍打死，最终被狗贩杀害贩卖狗肉。

肖先生透露，他们救援队在一些搜救任务中需要用到搜救犬，便众筹购买了一只狗取名「黑崽」，并送去接受搜救训练。平日队员很喜欢「黑崽」，还曾一起外出参加寻人任务。队员称「它是无声的队友」，也是队内唯一搜救犬。

他又指，11个月大的「黑崽」是猎犬，培育成本逾万元人民币，曾多次参与队内救援任务，包括成功找到走失老人，是救援队员名副其实的「战友」。原本计划农历新年后将其送往继续训练，没想到「黑崽」竟被人杀害。

金堂县公安局赵家派出所指，偷狗者已遭警方抓获，正调查案件。

