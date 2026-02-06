成都搜救犬「黑崽」被盗杀 迷晕后入袋打死取肉贩卖
更新时间：11:04 2026-02-06 HKT
发布时间：11:04 2026-02-06 HKT
发布时间：11:04 2026-02-06 HKT
四川成都金堂县有民间救援队队长反映，救援队中搜救犬「黑崽」被偷狗贼盗走并杀害贩卖。
搜救犬多次参与救援
救援队负责人肖先生表示，事发于周一（2日），「黑崽」在基地外上厕所时被偷狗贼用迷药迷晕，装入袋中后残忍打死，最终被狗贩杀害贩卖狗肉。
相关新闻：哈士奇被斩伤致安乐死 商店老板蒙受炮轰 前因后果是......
相关新闻：网红狗「艾特」遭绑嘴冲凉暴毙 惹火驯狗师被网民围剿
肖先生透露，他们救援队在一些搜救任务中需要用到搜救犬，便众筹购买了一只狗取名「黑崽」，并送去接受搜救训练。平日队员很喜欢「黑崽」，还曾一起外出参加寻人任务。队员称「它是无声的队友」，也是队内唯一搜救犬。
他又指，11个月大的「黑崽」是猎犬，培育成本逾万元人民币，曾多次参与队内救援任务，包括成功找到走失老人，是救援队员名副其实的「战友」。原本计划农历新年后将其送往继续训练，没想到「黑崽」竟被人杀害。
金堂县公安局赵家派出所指，偷狗者已遭警方抓获，正调查案件。
最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
2026-02-05 10:37 HKT
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
2026-02-04 13:06 HKT