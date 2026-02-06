Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

insta360隐藏版︱相机壳贴黄金标志 官方：足1克，全国99部

即时中国
更新时间：00:01 2026-02-06 HKT
发布时间：00:01 2026-02-06 HKT

黄金价格不断创新高，早前有人就用海量的电话卡，提炼出黄金。近日，一名来自深圳女子发帖称，在深圳机场购买的一部insta360 Ace Pro2运动相机，镶嵌一块黄金制的品牌标志。相机公司确认，黄金标志是1克足金，全国仅有99部。

极目新闻报道，一位宋女士早前在深圳机场影石门店购入相机，拆开包装检查时发现，机壳上有一块金色品牌标志，与店内陈列品不同。宋女士后来返回门市求证，才得知自己中了稀有限量款，标志是用上1克足金打造。

金标值约1400元

若以2月5日金价计算，1克黄金大约1460港元。

影石职员周三（4日）表示，相机上的黄金是真金，该活动是公司推出的「Think Gold」新年特别活动，全国限量99部。

在目前黄金价格高企的情况，宋女士初时难以相信自己成为幸运儿。事件曝光后，网民亦纷纷贴出自己买到的黄金品牌标志产品。

