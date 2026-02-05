黄金价创新高︱打金店烧「垃圾」 炼1.7公斤黄金值¥200万

国际金价虽然近日回落，惟价格仍高企，少许金粉可以值「千金」。浙江杭州一打金店老板在一个月内，从店内的「生活垃圾」成功扫出1.7公斤的黄金，价值近200万（人民币‧下同）。老板透露，扫出的黄是打金时打磨、搓修等产生的。

炼出的1.7公斤黄金约值200万元人民币。

内地「红星新闻」报道，杭州打金店老板郑小七表示，那是平时打磨、剉削剩下的一些金粉，焚烧提炼出来的黄金。一些地毯都可以二次焚烧提炼出（金粉）。

平日打磨、剉削出金粉

近期，黄金市场犹如过山车，接连出现暴涨和暴跌，各地不时出现购金或变现热潮。



金价巨震后，郑老板的打金店3天瞬间蒸发200万元，他表示，店内有现货十几公斤黄金，1克至少蚀300元，变相账面亏捐200万。黄金是加工材料，没以投资目光去看，「3天能亏200万可能也能挣200万」。

