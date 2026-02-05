黄金价创新高︱打金店烧「垃圾」 炼1.7公斤黄金值¥200万
更新时间：21:44 2026-02-05 HKT
发布时间：21:44 2026-02-05 HKT
发布时间：21:44 2026-02-05 HKT
国际金价虽然近日回落，惟价格仍高企，少许金粉可以值「千金」。浙江杭州一打金店老板在一个月内，从店内的「生活垃圾」成功扫出1.7公斤的黄金，价值近200万（人民币‧下同）。老板透露，扫出的黄是打金时打磨、搓修等产生的。
相关新闻：SIM卡土炮炼出191克黄金？ 广东男现身揭真相︱有片
相关新闻：黄金赌局爆煲｜深圳「杰我睿」传走数百亿 官方：负责人正沟通兑付︱有片
内地「红星新闻」报道，杭州打金店老板郑小七表示，那是平时打磨、剉削剩下的一些金粉，焚烧提炼出来的黄金。一些地毯都可以二次焚烧提炼出（金粉）。
平日打磨、剉削出金粉
近期，黄金市场犹如过山车，接连出现暴涨和暴跌，各地不时出现购金或变现热潮。
金价巨震后，郑老板的打金店3天瞬间蒸发200万元，他表示，店内有现货十几公斤黄金，1克至少蚀300元，变相账面亏捐200万。黄金是加工材料，没以投资目光去看，「3天能亏200万可能也能挣200万」。
相关新闻：大懵旅客高铁遗留12公斤黄金 价值¥2000万 车长：两个人才搬得动
最Hit
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
2026-02-04 13:06 HKT