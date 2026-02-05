逾千玩具水枪螺丝母被指「枪枝零件」 五金厂老板遭判刑喊冤上诉

江苏南通市五金厂老板为玩具厂加工，生产的1746颗螺丝母被警方指为枪支零件，老板判处有期徒刑4年，但老板父亲喊冤，已对案件提出上诉，案件二审时间迟迟未定，临近农历新年，家属心里饱受煎熬。

花300多万打官司

综合内媒报道，62岁的老板父亲马建开了这间五金厂20多年，主要制造五金配件，其子马晓强大学毕业后接手经营。为顺应市场需求，工厂6、7年前转型生产瞄准镜配件，因为南通市是全球最大的枪用瞄准镜生产地，但因内地政策禁枪，产品全部外销。

岂料2022年6月，警察突击搜查工厂，带走一批螺丝母，警方认定1977个螺丝母中，有1746个为「枪支零件」，因此起诉马晓强。当时马晓强解释，这批螺丝母是玩具商订制，用于「玩具水枪」，案件审理时，警方虽对螺丝母与AR-15枪管作互换实验，但多次失败。西南政法大学司法鉴定中心也认定，螺丝母为金属紧固件，用途广泛，并非枪械主要零件。

但法院都未采纳这些意见，判处马晓强4年有期徒刑，他不服当庭提出上诉。马建无奈地说，如今他健康状况越来越差，仍努力营救儿子，打官司更花去超过三百多万元人民币，最揪心的是，上小学的孙女每次问起父亲去向，他只能说「爸爸去偏远的国家工作」，如今他盼二审逆转，重拾往日生活。但是，案件二审的时间还没有确定，马建已有半年多没见过儿子。这段时间，他想把厂开起来，等儿子出来后，再一起重建这个家。