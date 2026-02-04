知名调查记者刘虎被抓首见律师 山东媒体：期望公开处理避寒蝉效应

知名调查记者刘虎在成都被抓，引发内地媒体圈和律师圈关注。山东济南日报报业集团旗下新媒体平台刊登评论文章称，「期待当地以公开公正态度处理此案」，避免寒蝉效应。刘虎在成都被关押后首次与代理律师周泽会面，状态还可，周泽称刘虎举报文章不违法。

相关新闻：成都警方通报知名媒体人刘虎被拘 涉诬告陷害非法经营

前广州《新快报》调查记者、知名媒体人刘虎。

成都警方2日发布通报，指刘虎与其合作伙伴巫英蛟因涉嫌诬告陷害罪和非法经营罪立案侦查。

此前两人曾在自媒体署名发表《曾逼死教授的四川县委书记，如今又把招商企业逼向破产？》的文章，指向成都市蒲江县县委书记在招商引资中的种种作为，还翻出了这名地方官员在担任成都市成华区区长期间，负责拆迁工作时的纠纷。

《济南日报》报业集团旗下新媒体平台「新黄河客户端」3日发表评论文章称，刘虎的文章提及营商环境和政府信用问题是极为严肃的，既然此事已成一宗公共事件，此刻要做的是保障公众知情权。

评论表示，要警惕此刻舆论场在讯息披露不完善、讯息来源不对等的情况下，引发「公权捂嘴、道路以目」的寒蝉效应。当务之急是当地公开回应刘虎所涉罪名是否与其文章有关，及文中反映的问题是否属实。

刘虎在成都被关押后，今天首次与代理律师周泽和刘庆会面。周泽律师随后在朋友圈发布会面情况说，刘虎状态尚可，精神状况正常

双方重点交流了被指涉案的两类内容。一是所谓「诬告陷害、非法经营」的犯罪构成问题；二是刘虎曾撰写的针对国家机关及国家工作人员的批评性文章

周泽表示，相关文章尤其是涉及举报县委书记的内容无论从事实还是法律角度都难以构成诬告陷害罪或非法经营罪。律师方面已向刘虎转达外界大量朋友的关心。