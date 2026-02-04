韶关动物园豹子腹现恐怖血洞 元凶系自己条脷？
更新时间：14:15 2026-02-04 HKT
发布时间：14:15 2026-02-04 HKT
发布时间：14:15 2026-02-04 HKT
广东有动物园中的一头豹子，被游客发现腹部有一大如鸡蛋的血洞，疑园方照顾不当，担心豹子的安全，引起外界关注。
有网民在2日发照片到网上，表示日前到广东韶关华南虎园游览时，看到有一头豹子的左腹，有一个大如鸡蛋的血洞，清晰可以看到皮下的肌肉，怀疑园方照顾不当。
2月3日，韶关华南虎园工作人员表示，游客拍摄的豹子此前腹部有小伤口，因豹子舌头有倒刺，在用药恢复过程中用舌头舔伤口导致伤口面积扩大，目前豹子采食及排便正常，已联络专家为其治疗。
最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
2026-02-03 13:30 HKT
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
5小时前