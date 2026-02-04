Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察：「稳如磐石」 西方记者对华改观？

即时中国
更新时间：08:47 2026-02-04 HKT
发布时间：08:47 2026-02-04 HKT

英国广播公司（BBC）曾被视为「反华媒体」，外交部新闻司也曾因为其涉疆、涉疫情报道提出严正交涉。不过，英国首相施纪贤访华期间，BBC驻华女记者劳拉比克（Laura Bicker）点赞中国的视频在网上刷屏。她在节目连线中直言，中国不搞西方那套拉帮结派，不需要其他国家表忠心，更不强逼别人采纳自己的意识形态——而这，正是近期西方政要蜂拥来华的核心原因。

这段11分钟的视频在海外社交媒体斩获超过16万点击。谈及在华生活，她说：「对于在这里生活和工作的人，只要你愿意遵守中国政府设定的政策框架，你就能过上相当不错的生活。」她盛赞中国高铁的便捷，治安良好，「我可以在凌晨3点去跑步」，「人们很友善，食物很美味，对所有人来说，都是一个宜居的好地方」。

无独有偶，德国《明镜》周刊记者Georg Fahrion结束6年的驻华生涯，得出的结论是：「这个政权稳如磐石」。文章称，尽管中国民众认为政治令人窒息，感觉压力巨大，却也深知这个体制带来的好处。这个体制为许多民众提供了他们所希望获取的东西。它不仅满足了人们的物质需求，也满足了感情需求。许多中国人却认为，他们的国家至少不比西方民主国家更差，甚至要略胜一筹。

过去几年，严苛的防疫措施以及经济下行，确实让一些中国人不满。但Fahrion指出，人工智能在快速发展，技术的进步让监控变得无处不在，也让人们的消费变得更加舒适方便。这一切都是在德国无法想像的事情。

疫情期间，中国与西方关系紧张，中美甚至互相驱逐记者。确实，有一些西方记者喜欢带有色眼镜看中国，鸡蛋里挑骨头，但中国也应该展现更大的自信，欢迎更多的外国记者驻华，让他们对中国社会民情等现实情况有直观感受。

纪晓华 

 
 

