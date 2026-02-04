Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网购¥499羽绒变「孝服」？ 买家疑有人收退货再卖

即时中国
更新时间：00:02 2026-02-04 HKT
发布时间：00:02 2026-02-04 HKT

网购衣服变成内地民众的日常，偶尔会遇上品质货不对辨的情况，但想不会买来的羽绒疑似变成孝服。

内地「河南广播电视台」报道，李女士于1月18日，以499元人民币在网上购买一件黑色羽绒服，岂料收到后，惊讶发现羽绒右边胳膊上别著一个带「孝」字的塑料臂章。

相关新闻：家长带头白嫖︱40套表演服退回28套剪牌污糟衫 福建某小学：愿意回购

李女士质疑购入的绒羽服是二次出售。河南电视台
李女士估计，卖家把别人穿过退回的衣服又二次售卖了。她立刻联系客服反馈情况，对方曾辩称「应该是打包造成的」，还提出可接受退换，并提供10元的补偿。

相关新闻：退货白嫖︱海南妇网购羽绒服7天后退回 店主怒斥：衫袋有哈尔滨机票

李女士不接受卖家的方案，随后客服又改口否认打包问题，坚称商品发出前都会仔细检查，不可能存在贴花。面对李女士要求提供打包监控片，商家表示会尽快安排。目前，购物平台已介入此事，等待后续处理结果。
 

