湖北精神病院骗医保金实况 看护都办住院手续做「病人」

「其实大部分病人都还好。」一名护士坦言。《新京报》记者以应聘看护的名义进入襄阳宏安精神病医院。这是一家刚营业半年的新医院，男女病人共有50多人，所有病人均是免费住院。

除了晚上和午休时间，白天所有病人都留在一间2000多呎的活动室内，看电视、聊天，或聚在一起打牌。「打牌那4个人中有3个都是来戒酒的，你看他们打牌打得都很好。」病人中还有行动不便的老年人，有的整日需要坐在轮椅上，「他就是过来养老的。」

该报记者被安排跟随男病区的一名男看护学习。记者发现，这名护工竟然也办理了住院手续，是所谓的「精神病人」。在医院的住院系统中，发现他被「诊断」为使用酒精引起的精神和行为障碍。

这名男看护坦言，他是这家医院早期的几名员工之一，并没有精神病，之所以住院只是为了配合医院套取医保资金，自己每天既不需要治疗，也不需要吃药，出入完全自由。「住院带上班，工资还是一样。」这名看护说，「在这里工资两千多，管吃管住。」

有内地公益人士说，目前有些地方已经把投资经营精神病医院当成了一门热门生意。资深医改专家徐毓才认为，精神病医疗机构之所以还存在欺诈骗保问题，一与医院基本是封闭运行有关，未来需要卫健、民政、公安等各个部门加强监督。