湖北精神病院呃医保金 「病人」入住变「坐监」挨唔住自杀

湖北襄阳、宜昌等地多家精神病院被揭发招揽正常人假扮精神患者，虚构病情骗取医保资金，一个「病人」一年可骗保约6万元（人民币，下同），以长者为主的「病人」则可以借此低价住院，将精神病院当「养老院」。这种看似「一家便宜两家著」的生意，涉及公立及民营医院，仅襄阳有20多家精神病院，居民笑称：「跟我们这儿的牛肉面馆一样，开得到处都是。」襄阳市卫健委昨回应称，已成立专班在开展起底式排查，从严从速处理。

「不要钱，医药费和生活费全免，可以常年住！」在襄阳一家精神病医院，一名医生面对病人家属给出了这样的承诺。不只是这一家，《新京报》早前「卧底」走访当地多家医院，发现许多住院病人看起来并无明显精神异常，其中还有不少老年人。

每日生活费仅¥15

记者陪同当地一名村民以戒酒的名义前往多家精神病医院寻求住院，并且强调这位村民没有任何精神问题，只是单纯想要戒酒，出乎意料的是，多家医院都表示可以收治住院。一名杨姓院长得知来意后十分热情，「我们医药费不收一分钱，目前的生活费是一天15块钱（人民币），还可以再优惠一点。」杨院长不关心病情，一味劝说长久住院，「过年都不回去的病人很多。」

医院为何能让病人免费住院？关键在于院方为这些「病人」虚构大量诊疗项目套取医保资金。以襄阳宏安医院其中一名「病人」为例，住院90天总费用12426元，声称内含心理、行为矫正治疗、床位、西药和检查费等，但「病人」根本没接受过上述治疗项目。

病人越多医院越赚钱

有医护人员爆料，每天都会编造出一定数额的治疗费用，「一天130块钱左右，一个月差不多4000块钱。」一名曾在精神病医院干过看护工说，住院的病人越多，医院就越赚钱，「一个月一个人套五千，一年6万，一百个病人就是600万，成本一年就赚回来了。」

据一名男看护称，经营精神病医院的成本其实比较低，「招几个医生护士，租个房子就行。由于位置偏僻，医院的房租也比较便宜。」襄阳多家民营精神病医院均是在近年成立，住院病人从几十人到两三百人不等，不少都选址在郊区甚至偏远乡镇。

病人被限与家人联络

住院人数越多、住得越久，医院收入就越高，院方会千方百计阻挠「病人」出院，并限制病人和家属联络，包括上交手机等物品，一名「病人」抱怨「住院相当于坐牢」。去年6月，宜昌夷陵康宁医院曾发生病人自杀事件。据知情院友称，那名病人并没有严重的精神疾病，只是因为嗜酒被诊断为使用酒精引起的行为障碍，但「没有人身自由，过不惯，受不了，就寻短见了。」