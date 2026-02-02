深圳女子疑因家里砧板不洁 如厕排出3米寄生虫

现代人生活条件改善，像几十年前感染寄生虫的情况已大为减少，但一不小心，仍有可能病「虫」口入。深圳一名女子近日如厕时，竟然排出3米多长的活体白色条状物，随后到医院诊治，经医生检查，她感染了牛带绦虫。

疑砧板生熟未分所致

《澎湃新闻》报道，姓张的女子感染寄生虫有可能和家中用砧板时生熟不分有关。经治疗后，她体内寄生虫已杀死，并且很快排出体外。

医生提醒，许多人认为寄生虫感染只与进食生肉相关，但实际上，家居厨房的卫生死角、烹饪习惯的疏忽，同样可能成为寄生虫传播的隐蔽途径。

据公开资料，牛带绦虫是圆叶目带科带属扁形动物，成虫呈乳白色或淡黄色，不透明，个体大。体长可达4至8米，共有1000至2000个节片。牛带绦虫在全球呈世界性分布。在中国见于青海、西藏、广西、贵州。成虫主要寄生在人的小肠，幼虫寄生于黄牛、水牛、羊、鹿等动物的肌肉内。

小知识：这些误区不要踩

Q：开水烫一下砧板就安全了？

A：错！开水烫仅能杀灭部分细菌，寄生虫幼虫耐高温，需用含氯消毒液或沸水长时间消毒才有效。

Q：只有农村才会感染寄生虫？

A：不对。城市家庭因食材来源广泛，厨房生熟混用、外出就餐不规范等，同样可能导致感染。

Q：吃驱虫药就能预防寄生虫感染？

A：切勿自行服药。驱虫药需在医生指导下使用，预防的核心仍是做好饮食卫生和个人防护。