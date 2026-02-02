IKEA宜家哈尔滨店最后一天 遭顾客狂奔抢购「搬空」

外资家具连销店宜家（IKEA）2日2日起，一口气关闭上海宝山、广州番禺、天津中北、南通、徐州、宁波、哈尔滨共7家实体商场。其中哈尔滨宜家商场在闭店前的最后一日，店内上演了火爆的「告别」场面。

黑龙江哈尔滨宜家商场是中国内地最北端的宜家店。中国新闻周刊报道，由于有清仓折扣，2月1日，大批消费者前往「捡漏」，抢购剩余的厨房用具、毛毯、灯具和毛绒玩具等家居用品，大部分展区商品被搬空。餐厅食品也全部售罄，收银台前人流络绎不绝。

网上视频显示，工作人员把胶带拉下后，数十名顾客快步冲向家私展区抢购。有大妈把一张白色家具紧紧抱著。经过数轮「激战」后，多个货区空空如也，工作人员说：「甚么都没有了。」

据报道，宜家此次关店涉及的员工获得「N+3」的经济补偿方案。公司表示，对于不愿离职的员工，将提供转岗至其他城市宜家商场的安置选择。

全球经济不确定性、网购浪潮及消费者行为的快速变化，为实体零售业带来前所未有的挑战。据内地传媒报道，进军中国多年的宜家也正调整经营模式，将从「规模扩张」转向「精准深耕」，并以北京和深圳作为重点市场。

