Copyright © 2026 SingTao Ltd.

「老痰酸菜」︱辽宁涉事老板被罚百万 网民嘲「痰比金贵」

即时中国
更新时间：15:40 2026-02-02 HKT
发布时间：15:40 2026-02-02 HKT

「老坛酸菜」变「老痰酸菜」？去年10月，一度引发关注的辽宁兴城市「男子在酸菜池中抽烟吐痰」事件，官方近日公布处罚结果。涉事企业被罚款5万元（人民币，下同）并停产停业，法定代表人杨某被罚款100万元。网民调侃：「这一口痰比黄金还贵。」

2025年10月，有网友发布视频显示，一男子在疑似酸菜的生产车间中用钢叉将大量酸菜铲至一旁。长达30秒的视频中，男子一直在吸烟，同时在酸菜池中随地吐痰，画面不忍直视。兴城市当局随后扣押并销毁该批次酸菜，未流入市场。

极目新闻2日披露兴城市市场监督管理局的行政处罚决定书。经查，涉事企业为「凌海隆盛腌渍菜厂」，该厂工人在起捞酸菜过程中在池内吸烟、吐痰。目前，涉事腌渍车间已被查封。

决定书提到该公司早有前科，2025年3月曾因厂区卫生环境脏乱、设施设备布局不合理等，被责令整改，但该公司一直未进行实质有效整改，违法行为持续时间已达半年以上，食品安全风险隐患突出，对社会造成严重不良影响。

 

 
 

