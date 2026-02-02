谷旅游︱海南演唱会吸客达标 陈奕迅张学友分别获奖¥100万及¥50万

海南旅游和文化广电体育厅宣布，香港歌手陈奕迅与张学友，去年在海南举行的演唱会，入场人次及收入达到奖励要求，分别获得100万元及50万元人民币补助。

符支援优秀文艺演出要求

通报指，据《海南省进一步促进文体旅商展联动扩大消费若干措施》、《海南省关于支援大型演唱会、音乐节及高品质优秀剧目文艺演出实施细则》（简称《实施细则》）要求，《陈奕迅 FEAR and DREAMS世界巡回演唱会》大型演唱会演出售票人数为3.88万人次，达到《实施细则》要求的3万人次，已提供的售票收入为6,747.72万元，达到1,500万元的要求，符合给予100万元一次性奖励标准。

陈奕迅、张学友去年在海南的演唱会，观众人次及收入达标，分别获奖¥100万及¥50万。南方都市报

张学友的《JACKY CHEUNG 60+ CONCERT TOUR张学友60+巡回演唱会海口站》大型演唱会，于海南的售票人数为2.29万人次，达到《实施细则》要求的2万人次，已提供的售票收入规模为4,303.45万元，达到要求的1,000万元要求，符合给予50万元一次性奖励标准。

资料显示，陈奕迅FEAR and DREAMS世界巡回演唱会海口站于2025年6月13日至15日、6月20日至22日在海口五源河体育馆举行。张学友60+巡回演唱会海口站于2025年2月21日至23日在海口五源河体育馆连唱三场。