长租公寓爆雷︱楼市下行期 租金连年下滑入不敷出

即时中国
更新时间：09:15 2026-02-02 HKT
发布时间：09:15 2026-02-02 HKT

内地楼市下行期，不少长租公寓因租金下滑入不敷出。安居客研究院院长张波透露，目前租金平均水平相较3年前已下降超过2成。由于内地长租公寓多为包租或自持物业的「重资产模式」，租金连年下滑带来的市场收益变化，导致一些品牌承压过重。

相关新闻：长租公寓爆雷︱多地欠租集中闭店 租客突遭停水电未退款赶搬家

数据显示，2025年全国40个重点城市全年平均挂牌租金约43.3元（人民币，下同）/㎡/月，按年下降6.4%。内地观察者网引述张波表示，包租式长租公寓常见的「兜底」，是拖垮运营的重要原因之一，比如长租公寓以3000元/月包租一个单位3年，但发现以2500元以下的价格才能租出去，这就亏了。

多地的魔方公寓被业主解除租约。小红书＠五官凑合
多地的魔方公寓被业主解除租约。小红书＠五官凑合

张波相信，未来长租公寓的方向，将倾向于输出品牌和管理的「轻资产模式」，「你可能3000块钱往外租，我负责帮你改善房源、找租客、服务租客，然后我从你3000块钱房租里面收管理费10%。这种是可以保证盈利的。」

据了解，此次魔方公寓清退潮也主要发生在包租模式店，「轻资产模式」的加盟店基本未受影响。

