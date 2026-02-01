小鹏科技︱人形机械人首秀摔趴 CEO：想起孩子学步｜有片

内地电动车大厂小鹏汽车转战人形机械人领域，首款产品「IRON」在深圳湾万象城头一回在线下亮相时意外摔倒，因无法自主起身被工作人员抬离现场，事件与此前因步态过于逼真被质疑「真人假扮」的争议形成戏剧性对比。小鹏汽车董事长何小鹏今天回应：「让我想起所有孩子学步的样子，跌倒后会站稳，下一步就是开始奔跑，持续奔跑。」

周六，小鹏人形机械人IRON在深圳湾万象城首次公开亮相时，行走过程中突然失衡摔倒。现场影片显示，机械人倒地后腿部出现明显抽搐现象，因无法自主起身最终被工作人员抬离现场。网友纷纷调侃这是「大型社死现场」。

相关新闻：小鹏科技︱超逼真女机械人IRON惹质疑 何小鹏忍痛剪「肌肉」揭真相︱有片

相关新闻：小鹏科技︱女机械人IRON「内藏真人」？ 何小鹏：既高兴又哭笑不得｜有片

事件与去年11月的争议形成强烈对比。当时IRON因「猫步」行走姿态高度拟人化，被质疑内部藏有真人操控。为自证清白，小鹏团队曾在发布会上当众剪开机械人腿部「皮肤」与「肌肉」，露出金属关节与机械结构。

何小鹏当时一度哽咽表示「心中的成见是一座大山」，强调自证是为推动行业信任。他表示：「此前我们没有在机械人通电状态下剪开过『皮肤和肌肉』，在发布会开始前的最后一个小时，我们决定这样做，希望这是最后一次证明机械人是它自己。」

小鹏全新一代人形机械人IRON于2025年11月5日科技日活动上发布，拥有「骨骼－肌肉－皮肤」结构，包括仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部3D曲面显示、仿生灵动双肩，实现22个自由度的灵巧手。

去年11月，何小鹏宣布小鹏新定位，称「公司新的十年愿景是让小鹏汽车成为面向全球的具身智能公司」。他表示，2026年底小鹏目标是实现规模量产高阶人形机械人。