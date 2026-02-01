江苏打工仔如厕逾6小时被炒 法院：变相旷工

江苏及北京近日分别出现涉及员工如厕被解雇的案件，判决获得网民夸赞，认为是「见到正常判决了」。

据陕视新闻报道，江苏省南通市通州区人民法院审理一宗如厕离岗被解雇案，事主刘某，在一个月内11次长时间滞留在厕所有，其中单日最长时间为6小时21分钟。

法院认定刘某已超出合理生理需求，属变相旷工，公司解雇合法。

另外，北京市顺义区人民法院在审理李某一宗被解雇案件时指，李某值班时突发腹痛，如厕3分钟且提前联络同事顶岗，被判定为正常生理现象，公司违法解雇需赔偿6万余元。

报道引述法律人士指，两宗案件的判决，明确区分「合理需求」与「摸鱼违纪」，核心看主观意图（是否逃避工作）行为合理性（时长频率是否合规）和岗位属性。企业在行使用工自主权时，须严守合理合法边界。

网民在惊讶有人可以在厕所滞留超过6小时做什么外，还有不少人称赞两间法院的判决合乎常识，「见到正常判决了」。