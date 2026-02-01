宁夏73岁翁心脏不适求医 医院检查报告：宫内早孕

宁夏有医院发生搞笑事故，1名73岁男子心脏不适求诊，经超声波检查，但报告竟诊断是「宫内早孕：不除外胚胎停育可能」。院方事后就事件道歉，称检查的纸本报告内容无误，但电子报告因系统故障及稽核把关不严，导致内容出错。

宁夏73岁翁心脏不适求医，但医院检查报告显示宫内早孕。

澎湃新闻报道，指内地有网民在1月30日发文，指家中有73岁的男长者，早前因心脏不适，到了吴忠市人民医院检查，结果显示「宫内早孕，不排除胚胎停育可能」，还详细描述子宫大小、妊娠囊等妇科相关内容。

吴忠市人民医院30日正式发布情况说明并道歉。院方称，经查，患者陈某于1月22日15时09分到超声波影像科就诊，在检查结束后当场给予纸本检查报告单，报告资讯无误。

医院又称，为方便患者线上查阅检查报告，于1月29日上传电子检查报告：「因当日医院医学影像存储与传输系统故障且工作人员审核把关不严，导致电子报告单讯息错误。」院方已第一时间向患者致歉。同时全面排查同期所有电子报告，将彻底整改，杜绝此类事情发生。