Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宁夏73岁翁心脏不适求医 医院检查报告：宫内早孕

即时中国
更新时间：11:24 2026-02-01 HKT
发布时间：11:24 2026-02-01 HKT

宁夏有医院发生搞笑事故，1名73岁男子心脏不适求诊，经超声波检查，但报告竟诊断是「宫内早孕：不除外胚胎停育可能」。院方事后就事件道歉，称检查的纸本报告内容无误，但电子报告因系统故障及稽核把关不严，导致内容出错。

宁夏73岁翁心脏不适求医，但医院检查报告显示宫内早孕。
宁夏73岁翁心脏不适求医，但医院检查报告显示宫内早孕。

澎湃新闻报道，指内地有网民在1月30日发文，指家中有73岁的男长者，早前因心脏不适，到了吴忠市人民医院检查，结果显示「宫内早孕，不排除胚胎停育可能」，还详细描述子宫大小、妊娠囊等妇科相关内容。

吴忠市人民医院30日正式发布情况说明并道歉。院方称，经查，患者陈某于1月22日15时09分到超声波影像科就诊，在检查结束后当场给予纸本检查报告单，报告资讯无误。

医院又称，为方便患者线上查阅检查报告，于1月29日上传电子检查报告：「因当日医院医学影像存储与传输系统故障且工作人员审核把关不严，导致电子报告单讯息错误。」院方已第一时间向患者致歉。同时全面排查同期所有电子报告，将彻底整改，杜绝此类事情发生。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
18小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
撞车党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
2小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
22小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
2026-01-31 11:29 HKT
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
旅游
22小时前
四川泸州花坛藏尸案，凶手改名整容潜逃28年终落网。
奇案解密︱老板娘借¥4万反遭害命埋尸花坛 凶手改名整容潜逃28年终落网
奇闻趣事
5小时前
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
投资理财
6小时前
90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水
90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水
影视圈
3小时前