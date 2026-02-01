中国海警︱推《执法于海》宣传片 国旗首与钓鱼岛同框︱有片

中国海警在《海警法》实施五周年之际，1日发布《执法于海》和《Guarding the Sea》宣传片，展示中国海警在海上维权、打击犯罪与实施救援等情况，其中更首度出现国旗与钓鱼岛同框的画面。

去年2025年巡航钓鱼岛357天

据环球网报道，中国海警局1月30日举行的海上执法专题访谈上，中国海警局局长张建明表示，过去五年里，中国海警组织钓鱼岛领海巡航134次，其中，2025年钓鱼岛巡航天数达357天。

此次则是中国海警首次发布巡航钓鱼岛的现场画面。宣传片中，一名中国海警执法员与钓鱼岛「同框」。此外，近些年来多次在中国钓鱼岛参与巡航的中国海警1306、2303、2305舰也在宣传片中亮相。

中国现代国际关系研究院海洋战略研究所研究员杨霄表示，「虽然此次公开的画面较短，但可以清晰地看到，中国海警舰船与钓鱼岛的距离很近，可以肯定的是，这是中国海警舰船在钓鱼岛领海范围开展巡航的画面。」

杨霄指，这反映出近些年来中国海警在钓鱼岛开展巡航的一种常态，即持续且稳定地位于我钓鱼岛领海范围内开展巡航。在中国《海警法》实施五周年之际，中国海警以透明应对炒作，积极且主动地公布在钓鱼岛开展巡航执法的相关资讯，这也体现出中国海警依法在钓鱼岛开展海上维权执法的底气与决心。

公开驱逐菲国人员画面

此外，宣传片中还公开了多段中国海警在南海开展维权执法行动的画面。其中以较大「篇幅」展现了2024年6月17日，中国海警处置菲军方人员侵闯仁爱礁的事件。据了解，在这场维权执法行动中，面对泼洒不明液体、持枪的菲军方侵权人员，中国海警执法员毫无畏惧，与菲军方侵权人员展开针锋相对的斗争，现场缴获对方枪支弹药，用时仅6分钟，成功将外方侵权船只拖离现场。

「除了反制菲军方人员恶意冲闯中国仁爱礁强行运补之外，还有中国海警编队常态化管控黄岩岛，以及海警执法员登临中国铁线礁的画面。」杨霄表示，这些维权执法行动都是近些年外部势力在南海争议地区掀风作浪，试图以海遏华的背景下进行。

杨霄指，近些年来，一些周边国家加大在争议地区的挑衅力度，在采用暴力手段实质侵权的同时还辅以认知战等手段，不断升温地区局势。在这种复杂的局面下，中国海警也在不断地因情施策，依法依规坚决予以反制，不仅做到了「寸海不让」，还有效管控了海上局势，在捍卫主权的同时实现了稳定局势，守护和平。

日本一直声称拥有钓鱼岛主权，称该岛为「尖阁诸岛」。