水贝黄金平台爆雷 罗湖通报启动兑付

即时中国
更新时间：09:50 2026-02-01 HKT
发布时间：09:50 2026-02-01 HKT

近期深圳水贝黄金交易私盘线上平台「杰我睿」被爆资金链断裂，数万用户面临兑付危机。昨日罗湖区工作专班发布情况通报，称在专班督促下公司已处置资产、筹集资金，开始启动兑付。通报又指网传金额明显夸大，相关部门正对各类线索进行核查。

涉及金额被夸大

通报指出，经持续介入处置深圳市杰我睿珠宝有限公司经营异常事件，公司已开通线上签约兑付渠道，并设立线下接洽办理点，地址为「罗湖体育馆，罗湖区罗沙公路经二路48号」。

网上有大量客户反映杰我睿珠宝未有对投资作出兑现。
「杰我睿」是一间以黄金回收、低工费黄金出售为招牌的商家，曾在水贝黄金市场颇具口碑。除黄金回收业务，该平台还上线「约价回收」、「买料定价」等功能，用户可在帐户内进行充值、提现等操作。

此前关于该平台兑付爆雷、老板跑路的消息持续发酵，有内媒称，今次兑付风波涉及资产高达133亿元人民币，多名用户曾发起抗议。

 

