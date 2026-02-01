AI玩具︱深圳华强北个性化改造 90元赋予毛公仔「生命」

AI浪潮下，「中国电子第一街」深圳华强北掀起AI硬体创新风潮。通常而言，购买一只AI玩具需要几百元至几千元（人民币）不等，但如今在华强北，客户仅需90元就能在半小时内将一只普通毛公仔改造成AI玩具。据店家称，近两年来门店接到的AI个性化改造定单不胜枚举，比如帮助游乐园订制景点介绍玩偶等，「基本上只要客户有想法，就能实现」。

▍中国组 ▍

在深圳华强北不足1.5平方公里的土地上，聚集了超11.5万间商户，100多万种电子产品型号几乎无所不包。大量元器件、制作、设计等企业为降低AI玩具的开发成本提供便利条件，工作人员介绍，去年上半年起AI玩具咨询和拿货的需求明显增长，不少商家都把AI玩具摆在店内显眼位置。

深圳赛格电子市场商家陈玉伟和妻子18年前就在华强北租下第一个「一米柜枱」，开始做元器件、晶片电容电阻制作生意。如今AI浪潮之下，他们发现原本在做的DIY模块也可以是AI硬件模块的一部分，便开始慢慢转型，原本的柜枱也变为仓库和产品加工间。

即场制作硬件嵌入公仔内

接到央视财经记者提供的AI玩具定单后，陈玉伟开始现场制作，不到半小时，一组经过后台电脑程序调试的硬件就已新鲜出炉，被嵌入一只新年气氛满满的「舞狮」公仔内部。

央视财经记者尝试向公仔提问：「华强北市场大不大？」，玩具用清晰的女声回答道：「华强北超大的好吗！电子产品天堂，建议先去赛格数码广场扫货，然后去明通数码城看手机配件，饿了就吃巷子里的牛杂和烧鹅饭，最后记得买根数据线，反正永远会弄丢！」在被问到能否给大家拜个早年时，玩具又爽快答复：「当然可以，祝大家新年快乐，红包收到手软，体重不长胖」。

AI玩具动辄数百至几千元

AI大语言模型加持下，可爱的毛绒玩具仿佛一下子有了生命。陈玉伟称，如今购买一只AI玩具需要几百元至几千元不等，但在华强北，这种改造仅需90元，如果是批量改造，价格将更便宜。

他说，近两年来，从AI终端产品到工厂AI管理系统，他们接到的AI改造定单不胜枚举，比如一名开游乐园的客户要求订制一只乐园专属玩偶，小孩子只要拿着走到一个景点前，玩偶就会自动介绍景点内容，「客户所在行业只要有需求，就会来市场找，基本上只要有想法就能实现。」