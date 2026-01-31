Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福田口岸｜北上男烟盒藏5399颗珍珠 过X光机被揭「明珠暗藏」断正

即时中国
更新时间：16:30 2026-01-31 HKT
发布时间：16:30 2026-01-31 HKT

近日，一名进境旅客利用烟盒藏匿海水养殖珍珠5399颗，在福田口岸被内地海关查获。

据内地海关官方微博「海关发布」消息，关员在福田口岸对进境旅客及其行李物品进行监管时，发现一名男性旅客进入海关监管区未向海关申报，且该名旅客随身携带的购物拖车过X光机时图像异常，随即对其进行拦截检查。

相关新闻：罗湖口岸︱北上妇人腰粗肚凸有古怪 揭身绑包藏139件银饰︱有片

相关新闻：罗湖口岸︱「臃肿女」北上鬼祟过关 连身裙下藏数百包保健品︱有片

经关员进一步查验，购物车中查获两个烟盒，打开后发现当中装有两个快递袋，袋内用透明密封袋包装有疑似珍珠5包。后经深圳海关工业品检测技术中心鉴定，上述物品均为海水养殖珍珠，共计5399颗。

据估计该批珍珠大约价值近四十万元人民币。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
8小时前
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
2026-01-30 15:29 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
美已婚女老师与17岁男生不伦恋 趁夫打猎邀回家激战 法庭咁判
即时国际
12小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
5小时前
02:26
上环日圆劫案｜周一鸣：6人被捕 一名日籍汉充当内应 起回部分赃款
突发
4小时前
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
影视圈
6小时前
传闻美军最快周日攻击伊朗，「林肯号」上战机已准备就绪。美联社
伊朗局势 | 传美军已通知中东盟友 特朗普最快周日攻击伊朗 拟斩首领导层
即时国际
8小时前
湿𣲷𣲷尿片弃港铁列车座位酿「惨剧」 女乘客因一事慌不择路一屁股坐上 网民：条裤唔使要｜Juicy叮
湿𣲷𣲷尿片弃港铁列车座位酿「惨剧」 女乘客因一事慌不择路一屁股坐上 网民：条裤唔使要｜Juicy叮
时事热话
5小时前