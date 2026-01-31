福田口岸｜北上男烟盒藏5399颗珍珠 过X光机被揭「明珠暗藏」断正

近日，一名进境旅客利用烟盒藏匿海水养殖珍珠5399颗，在福田口岸被内地海关查获。

据内地海关官方微博「海关发布」消息，关员在福田口岸对进境旅客及其行李物品进行监管时，发现一名男性旅客进入海关监管区未向海关申报，且该名旅客随身携带的购物拖车过X光机时图像异常，随即对其进行拦截检查。

相关新闻：罗湖口岸︱北上妇人腰粗肚凸有古怪 揭身绑包藏139件银饰︱有片

相关新闻：罗湖口岸︱「臃肿女」北上鬼祟过关 连身裙下藏数百包保健品︱有片

经关员进一步查验，购物车中查获两个烟盒，打开后发现当中装有两个快递袋，袋内用透明密封袋包装有疑似珍珠5包。后经深圳海关工业品检测技术中心鉴定，上述物品均为海水养殖珍珠，共计5399颗。

据估计该批珍珠大约价值近四十万元人民币。