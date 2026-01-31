Pokemon靖国神社办活动风波延烧 内地Uniqlo下架宝可梦定制T恤

日本知名游戏动漫IP宝可梦（Pokemon）官网近日发布消息，计划于1月31日在供奉日本甲级战犯的靖国神社举办卡牌儿童活动，引发轩然大波。1月30日，宝可梦官网发布公告致歉，称今后将从根本上改变并强化活动信息的审查体系与确认流程，杜绝此类问题再次发生。当晚，有网友发帖称，优衣库（Uniqlo）UTme特别定制印花T恤下架了宝可梦定制图案「不擅长变身的百变怪」，原因为「系统内下架」。

相关新闻：Pokemon道歉｜靖国神社办卡牌儿童活动 中国官媒怒斥触碰底线

在内地优衣库官方网站，UTme页面确实已没有该定制图案。随后，优衣库长沙平和堂城市旗舰店工作人员证实店内确已无法制作印有宝可梦图案的UTme定制T恤。

《人民日报》：敬畏历史才有未来

1月30日，人民日报发布评论评宝可梦事件，全文如下：

近日，日本知名游戏动漫IP宝可梦关联活动拟选址靖国神社，引发广泛质疑和批评。虽然主办方并非宝可梦官方，但活动信息发布在其官网上，宝可梦显然难辞其咎。

宝可梦作为全球知名文化IP，受众中有众多青少年。青少年正处于价值观和历史认知的形成阶段。知名文化IP的一举一动，不只是商业行为，更可能成为他们认识世界、理解历史的窗口。相关企业必须承担起相应的社会责任，不能以娱乐之名淡化历史的重量。

历史关乎大义，不容漠视和践踏。目前，相关页面已被删除，宝可梦公司发布道歉公告，并承诺强化审查机制。但道歉不是终点。在涉靖国神社问题上，宝可梦并非初犯。一个可信任、有温度的品牌，必须先有一颗敬畏历史的心。漠视历史、伤害中国人民感情的品牌，终将被市场抛弃。尊重历史、珍视和平，是文化IP应坚守的底线，也是赢得用户的前提。正如网民所言：童年滤镜碎了可补，历史底线破了再无未来可言。

据此前报道，宝可梦官网1月30日中日双语发布公告致歉，全文内容如下：

近期，在我公司运营的「宝可梦卡牌训练家网站」的活动页面中，出现了以靖国神社为举办地的活动信息。

「宝可梦卡牌训练家网站」存在如下运营机制：拥有宝可梦卡牌认证资格的个人，可将其主办的活动信息刊登于该网站。本次的活动本就不宜举办，但由于确认过程中的疏漏，其活动信息被错误地刊登在活动页面上。

我公司在发现问题后，第一时间删除了相关信息，且该活动已被取消。

本次活动信息发布后，收到了来自各方的反馈和意见，在此我们深表歉意。

今后我们将从根本上改变并强化活动信息的审查体系与确认流程，杜绝此类问题再次发生。

我公司将秉持「世界由宝可梦连结」的理念，为确保所有人都拥有良好体验，不断改善运营机制。

