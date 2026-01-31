施纪贤转抵上海：用筷子经验丰富 家中有LABUBU

在结束了北京三天行程后，英国首相施纪贤（Keir Starmer）30日下午转抵上海，继续访华行程。当晚他出席了上海的酒会，表示上海是个有经济活力的城市，这也是他此行访华的重点。在接受媒体采访时，他表示：「我会用筷子，而且经验丰富。」他又透露家中有拉布布（LABUBU）玩偶。

大赞蝴蝶酥

施纪贤30日下午乘坐专机抵达上海虹桥国际机场，亦是他上任以来首次到访上海。施纪贤一行人之后到知名景点豫园观赏花灯，又亲自到九曲桥旁的餐厅亲自购买小吃。施纪贤亲自掏钱买了一盒蝴蝶酥，并递上百元大钞。他笑著对镜头展示买到的蝴蝶酥，并表示：「尝一口，你就能感到幸福！」施纪贤又到访已故英女王伊利沙伯二世1986年访华时曾到访、始建于1784年、有「海上第一茶楼」之称的湖心亭，并与负责制作店内灯笼的上海学生见面。

施纪贤前往上海前，先在北京出席中英商务论坛。他形容与习近平的会见非常温暖，双方交流的深度和层次，完全符合两国对于发展长期稳定的全面战略伙伴关系的期望。

晚间他出席在上海的酒会时说：「我们非常高兴今晚能来到这里，我们为两国开拓了合作机遇并解决了彼此间的问题，这些成果已经初见成效。我们迎来了来自英国的优秀代表团，大约有80家英国顶尖企业及文化机构的代表，他们今晚都齐聚一堂。我认为气氛已经改变了，机遇正在涌现。这不仅体现在商业合作上，也体现在创意人士的文化交流上。」

英国天空新闻30日报道，施纪贤在上海接受了多家媒体采访。他对媒体表示，「我会用筷子，而且经验丰富。」

英国代表团此前曾在北京一间云南菜馆就餐。该餐馆主厨称，餐厅准备了刀叉，但140人的访华团全员用筷子，没有任何一个人让上刀叉。而且包括施纪贤在内，大家都熟练使用筷子。

施纪贤在被问及「是否了解拉布布」时表示，「我知道。事实上，我自己也有一个小号的拉布布玩偶。不过我觉得它在我孩子们手里撑不了多久。」