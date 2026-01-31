异见艺术家｜艾未未：西方没资格批评中国人权

旅居欧洲多年的中国异议艺术家艾未未近日在英国伦敦表示，西方在人权问题上缺乏批评北京的道德权威，又说西方领导人提及人权、言论自由和审查等议题，「只会让人发笑」。

路透社报道，艾未未29日在伦敦为其新书《审查》举办活动时表示，他过去曾主张西方领导人在访华并与之达成经贸协议之前，应当公开谴责中国的人权状况。「但今天我完全改变了看法，」艾未未说。「西方甚至没有资格指责中国。他们只需要看看自己在国际人权方面做过甚么，以及他们在言论自由方面的纪录。」

艾未未提到了西方对维基解密创始人、澳洲公民阿桑奇案的处理方式，又披露自己在西方同样遭遇过审查。伦敦一间画廊在2023年因他就加沙战争发表的一则社媒帖子而决定推迟其一场展览。