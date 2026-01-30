大懵旅客高铁遗留12公斤黄金 价值¥2000万 车长：两个人才搬得动

珠宝公司新员工将12公斤黄金遗留在高铁车厢，价值近2000万元（人民币，下同），由于近期金价飙升，相关话题引发关注。

微信公众号「上局上海客运段」1月27日消息，1月26日7时左右，D914次列车抵达上海站，旅客下车后，列车长吴佳雯像往常一样开始检查车厢。走到6号车厢时，她发现27号舖位下面靠墙的位置有个黑色行李箱。

她将箱子取出时发现箱子很重，一个人提不动，于是她叫来乘务员，两人一起把箱子抬到了餐车。

在乘警的陪同下打开视像记录仪进行开箱后，发现里面整整齐齐放著十来包黄金饰品，每包大约一千克。吴佳雯正准备按规定上报处理，这时她收到通知有旅客正在寻找一个黑色行李箱，特征完全吻合。

她立即通过系统内预留的电话联系失主。几次尝试未通后，她选择了语音留言。7点半左右，旅客回了电话，声音很著急。原来他们是珠宝公司的，带了七箱展品来上海参展，下车时新员工不小心把最重要的一箱黄金遗留车上了。旅客说已经让同事赶回车站，希望能直接取回。

但这么贵重的东西不能随便交接，吴佳雯建议按规定通知车站和公安，旅客却著急了：「要是走公安流程，今天上午的布展就来不及了。」

结果，吴佳雯约了对方在上海站6号月台当面交接。一小时后，旅客的同事赶到上海站。吴佳雯提出开箱核对，对方有些为难：「这里面是我们参展的新品，时间十分紧张。」吴佳雯拿出手机：「那您方便现在和公司负责人视频吗？我们可以通过视频确认。」视频接通后，她将箱子里的物品在镜头前一一展示，屏幕那头的负责人仔细核对后确认无误。

办完交接手续，旅客的同事连声道谢，赞扬对方既按规定办事，又帮他们节省了时间。

