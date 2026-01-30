中国游客泰国酒店门前被撞毙 路边绑鞋带友人倒车没看到

泰国芭提雅一名40岁中国男子路边系鞋带时，被同行中国同伴驾车撞击致死。

泰国警方通报，一名中国男子在一间酒店外，被友人驾驶的车辆撞击身亡。事件发生在27日凌晨5时左右，地点位于春武里府邦拉蒙县农普鲁街道宗滴地区的一间酒店。

警方赶到事故现场后，在酒店门前发现一名男子倒在血泊中，已无生命迹象，后经确认该男子为40岁的中国公民李博瑞（音译）。救护人员立即对其进行急救和心肺复苏，但该男子最终因伤势过重当场死亡。

据报，李男和同伴及一名泰国女性翻译用餐后，同伴驾车送李男回酒店，驾车驶离时未发现李男，车辆冲撞上前并将李男拖行了一段距离。李男头部及颈部受到重创当场身亡，36岁中国籍肇事者明显受到惊吓，情绪低落。警方拍照取证后将肇事者带回警局调查，李男遗体由医院保存，等待家属处理后事。