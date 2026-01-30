Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女星金晨涉撞车后逃逸疑似监控截图曝光 保险公司回应被要求撤销报案

即时中国
更新时间：10:15 2026-01-30 HKT
发布时间：10:14 2026-01-30 HKT

内地演员金晨昨（29）日被爆料指涉嫌交通肇事逃逸，找助手顶包。有网友发布疑似当时交通事故现场监控截图，车牌号和右下角的时间和上述似乎一致，但截图上的人似乎不像是金晨。对于被要求撤销报案的说法，涉事保险公司作出了回应。

村民：撞了一道墙

网上流传的绍兴市公安局柯桥区分局交通警察大队出具的《道路交通事故认定书》显示，事故时间为2025年3月16日下午5时许，事故地点位于「绍兴市柯桥区湖塘街道岭下村公交站附近地方」。

相关新闻：《孤注一掷》主角︱女星金晨涉撞车后逃逸 疑揾助手顶包

据中国蓝新闻消息，当地警方证实事故认定书属实，警方针此事已经成立事故调查组。

网上流传，疑似当时交通事故现场监控截图，车牌号和右下角的时间和上述的似乎一致，但截图上的人似乎不像是金晨。

据《潇湘晨报》，岭下村的一名村民29日表示，他对于去年这宗事故有点印象，还记得当时有车撞到了路边的一道墙，「花坛那种墙，撞掉一小块」。当时他在远处望见了，看到车上好多东西撒出来了，撒了一些车上用品和名片。后来他走过去看，车子已经被拖走了，路上只有些残渣。那道墙很快也被修好了。这名村民说，他没看到车上的人，已经过去了很久，也不记得车辆的品牌和颜色，只记得车牌是蓝色的。

对于保险公司是否在交警队报案，又在金晨的要求下撤销了报案？报道称，涉事的中国平安财产保险股份有限公司回应称，此事已经传达至绍兴中心分公司，正在核实处理中。

另据「大皖新闻」，中国平安财产保险股份有限公司绍兴中心支公司工作人员表示，关于网上流传的「金晨被曝肇事逃逸」事件，经过核实，该理赔报案发生后，按照流程进行现场查勘服务，过程中客户放弃索赔，公司依照程序对理赔报案予以撤销。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
17小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
22小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
10小时前
大棋盘｜「高官音乐椅」再转 运输署长李颂恩升官 接任政制局常秘
政情
3小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
23小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
22小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
2026-01-28 19:30 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
17小时前